Klauss: "Muchos jugadores quieren venir a la MLS y jugar con o contra Messi"

Joao Klauss (Brasil, 1997) sigue dando vida y goles al St. Louis City SC. El delantero, uno de los primeros fichajes de Lutz Pfannenstiel para su nuevo proyecto en la MLS, se ha asentado como uno de los pilares del equipo y uno de los puntas de referencia de la Major League Soccer.

El atacante, elegido recientemente Jugador de la Jornada 19 de la MLS, nos recibe tan solo acabar una sesión de entrenamiento en el campo principal de la ciudad deportiva del St. Louis City SC, justo al lado del Energizer Park, durante una calurosa tarde de verano en Misuri.

¿Cómo fue la decisión de fichar por St. Louis City SC, un club que en ese momento no existía?

Estuve en Europa durante un tiempo y encadené varias cesiones desde el Hoffenheim, así que aquí vi una oportunidad para asentarme, tener un club en el que estar varios años. Claro que es una nueva experiencia empezar un club que no existe. Y estaban construyendo todo, como el estadio, la academia... y tú sentirte parte de todo eso, de esos pasos del club, fue una experiencia bonita.

Lutz Pfannenstiel, el director deportivo del club, que ya conocía en su etapa en Alemania, fue una gran influencia. ¿Cómo le convenció?

Tuvimos una reunión con Lutz y me enseñó el proyecto y los planes del club en el presente y para el futuro. Le conocía ya en el pasado y sabía qué filosofía le gusta, y encaja muy bien con mi estilo de juego. Así que no fue dificil convencerme cuando lo vi todo. También quería un nuevo reto y la MLS está creciendo mucho, es una liga muy buena en la que estar. Al final fue una buena decisión.

Joao Klauss, esta temporada en el St. Lousi City / St Louis City SC

¿Cómo ha cambiado la liga desde que usted llegó a la MLS?

Creo que la MLS cambia cada año, es un proceso. Con más inversión, la liga ha crecido mucho. Cuanto más se invierta, más crecerá. Y con Messi, la visibilidad de la liga es muy grande. Muchos jugadores quieren venir y jugar con o contra Messi. Es un gran nombre para la liga. Me parece que la liga va a seguir creciendo año a año.

Es el máximo goleador histórico de este club. ¿Cree que está haciendo historia?

El primer año fue muy bueno para nosotros, y todos los que estuvimos aquí desde el principio creo que formamos parte de la historia del club. Te sientes muy bien al ser el primero que usa las instalaciones, que juega en el estadio, la primera victoria del equipo... Sí que creo que estamos escribiendo la historia del club y me gustaría seguir escribiendola.

Ese primer año acabó siendo un éxito para el club. ¿Qué expectativas tenía cuando fichó?

Es dificil tener expectativas cuando no conoces la liga, el equipo o el nivel de los rivales. Y yo no había jugado nunca contra un equipo de la MLS. Pero tenía la sensación que teníamos un buen equipo, competitivo y que podíamos competir bien, contrariamente a lo que otros decían que nos ponían últimos. No tenía esa sensación. Incluso tras los primeros partidos de pretemporada cogimos mucha confianza porque jugamos bien y fue una buena pretemporada. Después, inmediatamente tras el primer partido nos dimos cuenta de que podíamos competir en la liga.

Joao Klauss, en el derbi de la MLS entre St. Louis CITY SC y Sporting Kansas City / Joe Martinez / St. Louis CITY SC

¿Cómo de diferente es el St. Louis City SC de los otros clubes en los que ha estado?

Es un club muy familiar y todos estamos unidos. Todo el mundo en la ciudad va de la mano, quiere luchar por esta ciudad y rema junta. El ambiente en el estadio es siempre muy bueno, tienen buenas conversaciones entre ellos y conocen a gente nueva y hacen amigos en cada partido. Se ve que es un ambiente amigable y familiar. Es bonito de ver. También para las familias. Las de los jugadores pueden venir, estar tranquilos, disfrutar del partido, tener un buen lugar en el campo... Es un club muy bueno y está siendo una experiencia fantástica para mí.