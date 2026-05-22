Kingsley Coman, un jugador para la historia: ¡14 de 15 en ligas!

La coronación del Al-Nassr FC en Arabia Saudí con la conquista de la Saudi Pro League, tras el partido de este jueves ante el Damac FC (4-1), ha posibilitado un hecho histórico. Kingsley Coman, actual extremo del club saudí, ha ganado 14 títulos de liga en los últimos 15 años, pasando por 4 países diferentes.

La historia de un campeón

Coman ha hecho historia ganando el campeonato de liga en Francia, Italia, Alemania y Arabia Saudí. El francés ganó la Ligue 1 con el PSG, la Serie A con la Juventus, la Bundesliga con el Bayern de Múnich y esta semana ha levantado el trofeo de la Saudi Pro League con el Al-Nassr.

El jugador de Múnich Kingsley Coman celebra el 2-0 durante el partido de fútbol entre el FC Bayern de Múnich y el VfL Bochum / EFE/ANNA SZILAGYI

PSG, su centro de formación

Formando parte de los mejores clubes de Europa, Coman alzó el campeonato ligero francés en las temporadas 12/13 y 13/14 con 'les Parisiens', siendo aún menor de edad, algo impresionante. La etapa en su club de formación acabó en 2014 cuando 'La Vecchia Signora' llamó a la puerta del francés, pero antes de irse conquistó también la Supercopa de Francia y la Copa de la Liga de Francia en su última campaña con el club parisino.

Etapa en Italia

Con la Juventus fue campeón de Italia en la temporada 14/15, en la que también ganó la Copa Italia. Un año después, antes de irse al Bayern en calidad de cedido, pudo conquistar la Supercopa de Italia y dejar su legado en Turín. Tras dos campañas 'prestado' en Alemania, fichó finalmente en 2017 por el club bávaro en una transferencia de 21 millones de euros.

Kingsley Coman de la Juventus, contrastado por Juan Cuadrado y Joaquín Sánchez Rodríguez, de la Fiorentina, durante el partido de fútbol de la Serie A italiana / EFE/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI

Bayern de Múnich: la Edad de Oro de Coman

En el Allianz Arena, el francés consiguió tocar la gloria. Desde el 2015 que llegó Coman a Alemania, no paró de lograr títulos hasta su marcha a Arabia 10 años después, exceptuando la sequía de 2024. El 'niño' que se fue como hombre consiguió ganar la Bundesliga desde la temporada 15/16 hasta la 22/23 consecutivamente, una auténtica locura. La ganaron también en la 24/25, pero no logró 10 campeonatos en 10 años por la irrupción del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que conquistó la liga alemana en la campaña 23/24.

La 'apisonadora de Baviera' no solo se limitó a ganar la liga. El club bávaro posibilitó que Coman obtuviera 3 Copas de Alemania, 6 Supercopas de Alemania y 1 Mundial de Clubes durante estos años. Cuando parecía que el francés no podía ser más exitoso con el Bayern, el club bávaro alzó el trofeo de la UEFA Champions League en 2020 ante su exequipo, el PSG (0-1), con un solitario gol de Coman en la final; siendo a su vez ese mismo año la conquista del histórico sextete del Bayern.

Arabia, otro país para la colección

En agosto de 2025 firmó con el Al-Nassr, formando un consolidado equipo con estrellas como Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Íñigo Martínez o João Félix. Este jueves, en la victoria ante el Damac, el francés volvió a hacerlo, marcó el segundo tanto del encuentro para darle un título a su nuevo club.

Kingsley Coman de Al Nassr y Mohamed Kanno de Al Hilal en acción durante el partido de la Liga Profesional Saudí Al Nassr contra Al Hilal / EFE/STRINGER

Siempre ha compartido vestuario con estrellas con más nombre que él, pero 'King' consigue deslumbrar en la sombra. A pesar de que nunca haya conseguido ser el emblema de los clubes por los que ha pasado, el francés ya es historia viva del fútbol moderno.