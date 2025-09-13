Khéphren se lleva el 'Derby Thuram'

Marcus y Khéphren se tomaron el 'Derby d'Italia' más en serio que el resto. En un choque caótico - se festejaron hasta siete goles -, el pequeño de los Thuram cantó victoria y la Juventus se impuso al Inter de Milán con el agónico tanto del montenegrino Vasilije Adzic, canterano juventino al que no le tembló el pulso para, con 3-3 en el marcador, armar un disparo desde fuera del área en el añadido para batir a Sommer (4-3). Un triunfo que no bastó para liderar el campeonato, pues el Nápoles de Kevin de Bruyne, Rasmus Hojlund, Scott McTominay y compañía sumó los tres puntos en el Artemio Franchi (1-3).

La Juve dejó atrás sus problemas interinos y deportivos de su historia reciente para doblegar al mismísimo subcampeón de Europa, un Inter de Milán que logró lo más difícil: darle la vuelta al marcador tras ir prácticamente todo el encuentro a remolque. Marcus, en el 76', firmó la remontada 'nerazzurra'. Seis minutos más tarde, Khéphren se tomó su venganza personal para devolver la igualdad al marcador con un testarazo.

Lillian Thuram, mítico futbolista de Juventus o Barça, y padre de ambos, primero fue testigo de como el Inter remontó a 'su equipo' y a su hijo pequeño con un tanto de su primogénito... pero poco después vio como Khéphren puso el 3-3 y, ya en el tramo final, el joven Adzic culminó la remontada de la 'Vecchia Signora' para apuntarse el primer 'Derby d'Italia' del curso. Curiosamente, Marcus y Khéphren hicieron la misma celebración.

El campeón no afloja

El Nápoles cumplió en su visita al Artemio Franchi. Kevin de Bruyne -de penalti - adelantó al vigente campeón en los minutos iniciales del encuentro para que, antes de superar el primer cuarto de hora, Rasmus Hojlund anotara su primer gol con el cuadro partenopeo.

Beukema, otra de las caras nuevas en el proyecto de Antonio Conte, sentenció el duelo al inicio de la segunda mitad. Luca Ranieri marcó el único tanto del combinado 'viola'.