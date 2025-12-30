Al-Khelaïfi cierra el año con mensaje al Barça: "Estuvieron increíbles"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, cierra un 2025 soñado: campeón de la Champions League, sextete de títulos y finalista en el Mundial de Clubes. El qatarí ha conseguido, tras muchos años, crear finalmente un proyecto ganador en Europa con Luis Enrique a la cabeza y en la primera temporada completa sin Kylian Mbappé.

El dirigente parisino y su club también triunfaron en la gala de los Globe Soccer Awards, con hasta siete trofeos: el de mejor club, mejor jugador (Ousmane Dembélé), mejor centrocampista (Vitinha), jugador emergente (Desiré Doué), mejor entrenador (Luis Enrique), mejor presidente (Nasser Al-Khelaïfi) y mejor director deportivo (Luis Campos). Tras la ceremonia, Al-Khelaïfi subió al escenario para hacer valoración de los premios, del año y del nuevo proyecto del PSG.

"Somos el segundo equipo más joven en ganar la Champions League en la historia de la competición, y eso habla por sí solo. Debemos seguir así. Debemos mantener la humildad y seguir trabajando duro", empezó diciendo el presidente del PSG.

Además, Al-Khelaïfi afirmó que no hubiera hecho las cosas de diferente manera cuando empezó su aventura en País, hace ya más de 10 años: "La verdad es que todos los jugadores jugaron porque siempre hablamos de las estrellas y del PSG. Fueron muy importantes para el club. Lo que hicieron por el club es increíble. Es magnífico. Pero hoy, es una época diferente, una generación diferente, una filosofía diferente, un plan diferente. Estoy muy orgulloso de mis jugadores".

Y finalmente, el presidente mandó un mensaje a sus grandes rivales de esta histórica temporada para la entidad. Entre ellos, a sus contrincantes en semifinales, cuartos u octavos de final, incluso a rivales en esta actual fase liga de la Champions, como el Barça. "Y gracias a nuestros rivales. Los clubes nos presionaron, todos, de verdad: el increíble Barcelona, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester City; todos los clubes contra los que jugamos nos impulsaron a ser mejores. Gracias también a ellos por mejorar la competición. Así que esta temporada también es emocionante", concluyó Al-Khelaïfi.