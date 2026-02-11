Al-Khelaïfi: "Si alguien piensa que Florentino ha 'perdido', es un estúpido y no sabe nada de fútbol"

La Superliga ya es agua pasada. La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid llegaron "a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". Una noticia que llegó, por cierto, escasos días después de que el FC Barcelona se bajase definitivamente del proyecto.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la EFC y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, tomó un papel clave como mediador entre ambas partes y, tras abandonar el hotel en el cual se alojaba la cúpula de la UEFA para acudir a una cena oficial del organismo, conversó con 'MARCA' para valorar el desenlace del acuerdo.

"Estoy orgulloso y muy feliz. Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA, que tanto hace cada día por el fútbol europeo, el líder más inteligente y humilde. Y, por supuesto, a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha 'perdido', es un estúpido y no sabe absolutamente nada de fútbol", arrancó.

"Todos ganamos, nadie pierde"

"Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos, era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Madrid, gana la EFC (Asociación de Clubes Europeos que él preside) y lo más importante es que gana él. La guerra no nos llevaba a ninguna parte y ahora nadie pierde", garantizó el presidente del PSG.

Continuó alabando la figura del mandatario blanco: "Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí". Tuvo palabras de agradecimiento, asimismo, hacia el presidente del Barça, Joan Laporta: "Ha demostrado un gran coraje y liderazgo, y también merece un gran reconocimiento. En el acuerdo final de hoy, el diálogo siempre vence a la división".