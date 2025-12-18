Kevin-Prince Boateng habla de la relación con su hermano Jérôme: "Le pedí perdón"

El exazulgrana Kevin-Prince Boateng se sinceró en el podcast 'The Unscripted Show' de la exestrella de la NRL, Josh Mansour, acerca de la relación con su hermano Jérôme.

"Nunca tuvimos una buena relación porque éramos muy opuestos y competíamos mucho. Luego lo vi convertirse en una superestrella y sentí que no se lo merecía", explicó el jugador alemán de origen ghanés.

"Hicimos historia al ser los primeros hermanos que se enfrentaban en un Mundial y fue el saludo más frío del mundo", recordó acerca de ese situación que dio la vuelta al mundo cuando ambos se enfrentaron en el Mundial de Rusia. En un hecho prácticamente inédito, ambos hermanos coincidieron sobre el césped, uno en cada selección. Jérôme Boateng, internacional con Alemania, Kevin-Prince, con Ghana.

"Como yo era el que daba malos pasos, él podía seguirme y evitarlos, así que le abrí el camino. Por eso sentí que no se lo merecía, eso me amargó", reconoció el que fuera jugador del Barça durante una temporada, en 2019.

Relación rota

Pese a las circunstancias, el exfutbolista aseguró haberse disculpado su hermano, aunque eso no haya cambiado la situación entre ambos. "También le pedí perdón, por si alguna vez sentí envidia o no reconocí su mérito, pero seguimos sin tener conexión entre nosotros", afirmó.

Kevin-Prince se retiró como profesional en 2023, mientras que su hermano Jérôme anunció el pasado mes de septiembre que cuelga las botas a sus 37 años. Boateng fue 76 veces internacional con la selección de Alemania entre 2009 y 2018, con la que conquistó el título en el Mundial de Brasil 2014. También ganó la Eurocopa sub-21 en 2009.