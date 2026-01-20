Bundesliga
Kevin Kampl, leyenda del Leipzig, anuncia su retirada tras la muerte de su hermano
El mediocentro esloveno anticipó su retirada después de ocho años en el Leipzig por motivos familiares
"Algunas decisiones en la vida son más importantes que el fútbol". Así justificaba Kevin Kampl, mediocentro del Leipzig, su decisión de colgar las botas tras unas semanas marcadas por momentos muy duros para su familia. El pasado octubre falleció su hermano Seki, y el dolor por esta pérdida, junto al delicado estado de salud de su padre, han llevado al futbolista a retirarse para priorizar algo que va mucho más allá del deporte: el tiempo con los suyos.
Kampl se mudará definitivamente a Solingen, su ciudad natal en Alemania, para estar cerca de su familia y afrontar juntos el duelo. El esloveno, que acababa contrato en junio y cuyo futuro era incierto, no jugaba desde octubre, cuando ocurrió la tragedia. Ahora, las circunstancias han adelantado su adiós al equipo sajón tras ocho años en el club.
Kampl se despidió con un mensaje muy emotivo en redes sociales: "Estos últimos meses han sido muy duros para mi familia y para mí, marcados por un profundo dolor. La repentina pérdida de mi hermano me ha enseñado, con todo su peso, lo valioso que es el tiempo y lo importante que es compartirlo con las personas más cercanas. Después de todos estos años, he comprendido que ha llegado el momento de volver a casa, también porque la salud de mi padre no es buena y quiero pasar más tiempo con él. Tiempo que no volverá. Por difícil que sea esta decisión, algunas cosas en la vida están por encima del fútbol".
Eterno '44' y cerveza gratis como obsequio
Kampl ha vivido una larga aventura en la Bundesliga, donde pasó por el Leverkusen, donde se formó, y el Dortmund, antes de recalar en el Leipzig en 2017. En estos ocho años disputó 283 partidos, convirtiéndose en el sexto jugador con más encuentros en la historia del club, además de conquistar dos DFB Pokals y una Supercopa de Alemania.
Su despedida con la afición del Red Bull Arena tuvo un sabor agridulce. Minutos antes de la goleada del Bayern (1-5), Kampl hizo oficial su retirada ante una grada visiblemente emocionada. Los seguidores prepararon un homenaje muy especial, con pancartas y carteles mostrando el número 44, su icónico dorsal.
A modo de agradecimiento, Kampl regaló 4.444 litros de cerveza a los aficionados locales antes del partido. "Quería despedirme así, porque todo terminó de forma muy abrupta. Siempre me hicisteis sentir como uno de los vuestros", dijo el centrocampista ante una ovación sentida, la de un jugador que ya ha dejado una huella imborrable en el Leipzig.
