Kevin de Bruyne se despide hasta 2026

Kevin De Bruyne no volverá a jugar este año. El centrocampista belga del Nápoles sufrió una grave lesión muscular en el muslo derecho durante el encuentro ante el Inter de Milán y deberá permanecer alejado de los terrenos de juego hasta comienzos de 2026.

El club napolitano confirmó en un comunicado que los exámenes médicos realizados al jugador detectaron “una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho”. Según la entidad, De Bruyne ya ha iniciado su proceso de recuperación en las instalaciones del equipo.

PROBLEMAS PARA ANTONIO CONTE

Aunque el parte médico no incluye plazos concretos, este tipo de dolencias suelen requerir una recuperación de al menos tres meses, por lo que el internacional belga no podrá reaparecer antes del próximo año. El percance se produjo poco después de que el futbolista convirtiera un penalti en el minuto 33 del choque ante el Inter. Tras marcar, se llevó la mano al muslo y abandonó el campo con evidentes gestos de dolor, sin poder apoyar la pierna afectada.

De Bruyne, uno de los fichajes estrella del último mercado estival, llegó a Nápoles procedente del Manchester City. Desde su desembarco en el conjunto de Antonio Conte, ha sido titular en 10 de los 11 partidos disputados, sumando cuatro tantos y dos asistencias. Su regreso al Etihad Stadium, en la fase de grupos de la Liga de Campeones, fue uno de los momentos más esperados de la temporada, aunque tuvo que ser sustituido prematuramente por motivos tácticos.

La lesión del belga supone un contratiempo importante para Conte, que ya deberá lidiar con la baja temporal de Frank Zambo Anguissa durante la Copa África y con los problemas físicos de Stanislav Lobotka. Ante esta situación, el entrenador podría recurrir al escocés Scott McTominay para reforzar el centro del campo o solicitar refuerzos en el mercado invernal.