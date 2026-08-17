Kessié, el Presidente vuelve a Europa

Franck Kessié es uno de esos jugadores que forma parte del privilegiado club de futbolistas que lograron dejar una bonita huella en el Barça pese a estar solo una temporada. Fue en la 2022-23, cuando llegó como agente libre desde el AC Milan.

Jugó 43 partidos, en los que marcó 3 goles, uno de ellos ante el Madrid para certificar el título de Liga, y repartió 3 asistencias. Su compromiso, intensidad, despliegue físico y talento, algo que habitualmente se obvia, cautivaron al Camp Nou. Cuando se fue, dejó 12,5 millones de euros en las arcas del club.

Franck Kessie tras marcar en el Clásico ante el Real Madrid / Valentí Enrich

Una operación breve, pero redonda. Vino, cumplió y dejó dinero. Desde entonces, ha estado en el Al-Ahli de Arabia Saudí, donde ha disfrutado de un buen contrato y ha sido decisivo para ganar tres títulos: dos veces la AFC Champions League y una Supercopa de Arabia. No obstante, su regreso a Europa es inminente.

Kessie, titular con el Al-Ahli en su primer partido / @ALAHLI_FCEN

Con Kessié se ha perdido un poco la perspectiva. El centrocampista costamarfileño tiene 29 años y muchísimo fútbol por explotar. Salvo sorpresa máxima, lo hará en la Juventus de Turín, que lo incorporará a coste cero, un fichaje interesantísimo por todo lo que representa.

De vuelta al Calcio

El ex del Barça no solo es un centrocampista con cualidades muy interesantes, es un líder dentro del vestuario y un jugador que asume responsabilidad en los momentos cruciales, como en los lanzamientos de penaltis. Además, conoce el Calcio a la perfección tras pasar por la Atalanta, Cesena y el AC Milan. Prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en Italia.

Kessie, en su etapa en el Milan / Archivo

De hecho, el verano de 2023, antes de que se fuera a Arabia, la Juventus fue tras él. En su momento, se habló de un principio de acuerdo con el Barça por unos 15 millones de euros, pero finalmente acabó en el Al-Ahli.

Y puede que no venga solo. Según se informa en el país transalpino, Marcelo Brozovic, ex del Inter de Milán, ha sido ofrecido a la Juventus tras terminar su contrato con el Al-Nassr. El internacional croata dejó la Serie A en 2023 para embarcarse en el proyecto saudí.

De llegar ambos, sin duda serían dos incorporaciones de lujo a un proyecto que ya ha contado con altas ilusionantes, como Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumí, Jeff Ekhator, Jérémi Boga o Zeki Çelik.