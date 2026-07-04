Kessié, futuro abierto tras el Mundial

La eliminación de Costa de Marfil en el Mundial ha despejado el panorama para Franck Kessié. El centrocampista marfileño, que desde el 1 de julio es agente libre tras finalizar su contrato con el Al Ahli, ya puede centrarse en resolver su próximo destino después de cerrar su participación en el torneo con la selección africana.

A sus 29 años, Kessié vuelve a convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado. El exjugador del FC Barcelona finalizó su vinculación con el conjunto saudí y no renovó, por lo que puede negociar libremente con cualquier club. El periodista Nicolò Schira fue uno de los primeros en adelantar su salida, confirmando que el internacional marfileño afronta el verano como agente libre.

Kessié, capitán de Costa de Marfil / 'X'

Durante el Mundial, el propio futbolista ya había dejado claro que no quería hablar de su futuro hasta terminar la competición. "Mi agente está trabajando y estamos recibiendo muchas llamadas", explicó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, admitiendo además que conocía el interés de varios clubes europeos.

La Juventus aparece como uno de los equipos que siguen más de cerca su situación. El conjunto italiano lleva semanas valorando la incorporación del centrocampista, cuya experiencia en la Serie A, donde brilló con el Milan antes de fichar por el Barcelona, le convierte en un perfil muy atractivo. El principal obstáculo sigue siendo el salario que percibía en Arabia Saudí, muy por encima de los parámetros económicos de la mayoría de clubes europeos.

Franck Kessié, con ofertas para regresar a Europa / X

Kessié puso rumbo al Al Ahli en el verano de 2023 después de una única temporada en el Barcelona. El club azulgrana ingresó 12,5 millones de euros por un futbolista que había llegado un año antes con la carta de libertad procedente del Milan. En Arabia recuperó protagonismo y se consolidó como uno de los referentes del equipo, conquistando la Liga de Campeones de Asia y siendo elegido mejor jugador de la edición 2025-26.

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Ahora, sin compromisos internacionales y con la carta de libertad bajo el brazo, Kessié afronta un mercado en el que su nombre volverá a sonar con fuerza. Italia aparece como el destino más probable, aunque no se descarta que también reciba ofertas de otros campeonatos europeos antes de tomar una decisión definitiva.