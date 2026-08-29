FÚTBOL INTERNACIONAL
Kessié cambia de rumbo en el último momento: 'planta' a la Juventus y vuelve a la Atalanta
El centrocampista marfileño, que estuvo a punto de fichar por la Juventus, regresa al club donde inició su carrera en Italia tras su paso por Arabia Saudí
Lo que parecía encaminado a terminar en Turín ha dado un giro radical. Franck Kessié no será jugador de la Juventus porque ya ha fichado por otro club del Calcio. La operación con la 'Juve' se bloqueó en el último momento y el centrocampista marfileño tomó la decisión de volver a su primera casa en Italia: la Atalanta.
A sus 29 años, el exfutbolista del Barça afronta una nueva etapa en Europa después de tres temporadas en Arabia Saudí. Su paso por el Al-Ahli ha sido mucho más que una aventura económica. Se convirtió en uno de los hombres importantes del equipo y participó en la conquista de dos AFC Champions League y una Supercopa de Arabia.
Pero ahora ha llegado el momento de volver al Viejo Continente, donde, contra todo pronóstico, lo hará donde comenzó a construir su nombre.
De Bérgamo al Barça y de vuelta a casa
La historia de Kessié en Italia comenzó precisamente con la Atalanta. Allí empezó a llamar la atención antes de pasar por el Cesena y convertirse posteriormente en una pieza fundamental del Milan. En 2022 apareció la oportunidad de vestir de azulgrana. El Barça apostó por él como agente libre y, aunque únicamente permaneció una temporada, dejó una impresión muy positiva.
Xavi contó con él en 43 partidos durante la campaña 2022-23. Marcó tres goles y dio tres asistencias, pero sus estadísticas no terminan de explicar el impacto que tuvo en determinados momentos. Su potencia, capacidad para recorrer kilómetros, llegada al área y carácter competitivo le convirtieron en un recurso importante. Su salida tampoco perjudicó al club. Más bien lo contrario. El Al-Ahli pagó 12,5 millones de euros por su incorporación, y había llegado a Catalunya a coste cero.
Durante las últimas semanas, todo apuntaba a que el siguiente capítulo de su carrera estaría en Turín. La Juventus había mostrado un fuerte interés y el regreso del jugador a la Serie A parecía cuestión de tiempo. Pero el acuerdo se vino abajo cuando estaba prácticamente encarrilado.
La Juventus perdió así la oportunidad de incorporar a coste cero a un futbolista que conoce perfectamente el campeonato italiano y que, además, aporta una característica que no abunda: personalidad. Kessié está acostumbrado a asumir responsabilidades, tanto en el juego como en situaciones de máxima presión.
Todo ese liderazgo lo disfrutará ahora la Atalanta. Bérgamo fue el primer gran escaparate de la carrera de Kessié en Italia y ahora será también el escenario de su regreso a Europa. Lo hará con mucha más experiencia que cuando se marchó y después de haber pasado por algunos de los grandes escenarios del fútbol internacional. Campeón en España, protagonista en Arabia y con experiencia acumulada en grandes vestuarios, también el de Costa de Marfil.
No habrá Juventus. Franck Kessié vuelve a Bérgamo. Vuelve a la Atalanta. El círculo se cierra donde empezó todo.
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