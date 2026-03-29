Kerim Alajbegovic, una joya a tener muy en cuenta: el extremo de la generación de Lamine que no le teme a nada

Lanzar un penalti decisivo no es tarea apta para cualquiera. Menos, para un chico de 18 años. Un error podía dejar fuera a su país de una cita tan imponente como un Mundial. Pese a ello, el protagonista de este artículo no falló, lo marcó y mantuvo vivo el sueño estar en Estados Unidos, México y Canadá. Por algo es uno de los extremos más prometedores del mundo.

Se trata de Kerim Alajbegovic, quien sigue un poco en la sombra, pero su actuación ante Gales ha empezado a encender unos focos que inevitablemente empiezan a enfocar todas las cualidades que tiene, que no son pocas (ni baratas).

Todo ocurrió en la eliminatoria contra el conjunto británico, la primera repesca que debía disputar el cuadro bosnio para poder participar en el Mundial 2026, lo que sería su segunda experiencia en la Copa del Mundo, tras pasar de puntillas por Brasil 2014. Entró en el minuto 62, con su selección por detrás en el marcador tras el gol de Daniel James. No era una papeleta fácil.

Sin embargo, el extremo del Salzburgo, uno de los grandes captadores de talento de Europa, cambió el partido: asistió a Edin Dzeko en el empate con un saque de esquina teledirigido a su cabeza en el 1-1 cuando el reloj se acercaba al minuto 90 para forzar la prórroga y, durante su tiempo en el campo, desordenó al conjunto británico con su desparpajo y una personalidad impropia de su edad, que se mezcla con una potencia y una capacidad para avanzar en conducción que lo convierten en un proyecto de estrella muy a tener en cuenta.

Pero lo más impactante llegó después. En la tanda de penaltis, con toda la presión encima, asumió la responsabilidad de lanzar el penalti ganador. A sus 18 años. Y no falló. Quizás eso es lo más importante de todo. La confianza con la que se mueve por el campo. Porque Alajbegovic, de la generación de 2007, la misma de Pau Cubarsí o Lamine Yamal, es un futbolista realmente distinto. Mide casi metro noventa (1,86), es ambidiestro, puede jugar por fuera o por dentro, tiene desborde, golpeo desde distintos rangos y visión de juego.

Una temporada sensacional

Nacido en Colonia, Alemania, pero internacional por Bosnia y Herzegovina, se formó entre el Colonia y el Leverkusen, hasta que el Salzburgo apostó por él cuando apenas tenía 16 años. En Austria ha terminado de explotar: esta temporada suma 11 goles y 3 asistencias entre todas las competiciones, dejando huella tanto en liga como en Europa League. La primera, sin duda, una competición que se le ha quedado pequeña.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido. Por ello, el Leverkusen, uno de los clubes donde se formó, que ya se anticipó a todos dejando atado su regreso al BayArena por apenas 8 millones de euros, decidió ejecutar la opción de compra poco tiempo antes de su exhibición ante Gales. Según 'Transfermarkt', su valor de mercado ya alcanza los 15 millones de euros. La apuesta es clara.

Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina está a un paso del Mundial de 2026. Un escaparate magnífico para el extremo. Aunque para lograrlo deberá superar a Italia, uno de los gigantes del fútbol europeo. No será fácil. Pero este equipo mezcla algo peligroso: la experiencia de una leyenda como Edin Dzeko, máximo goleador histórico y jugador con más partidos de la selección, con 73 dianas y 147 encuentros, con una nueva generación que llega sin miedo.

Alajbegovic, tras el partido ante Gales / DIMITRIS LEGAKIS / EFE

A sus 40 años, el actual jugador del Schalke 04 es el gran líder y referente de un equipo que cuenta con jóvenes muy prometedores como Esmir Bakrakatarevic (21 años, PSV Eindhoven), Nidal Celik (19 años, Lens) o Tarik Muharemovic (23 años, Sassuolo), más allá de la joya de la corona, Kerim Alajbegovic. La 'Azzurra' no puede relajarse.

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Si Bosnia consigue el billete al Mundial, su nombre empezará a sonar en todas partes. Y si no, probablemente lo haga igualmente cuando pise la Bundesliga, unos meses más tarde. Un proyecto de jugador muy interesante, con condiciones que asustan y en un club que apuesta por los jóvenes. Tiene buena pinta, aunque en el fútbol no hay nada seguro.