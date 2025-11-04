Kendry Páez: primer frenazo para el 'elegido' de Messi

La irrupción de Kendry Páez en el fútbol profesional fue espectacular. Con apenas 16 años, el futbolista de Independiente del Valle llamó la atención de varios de los principales clubes europeos. Finalmente, fue el Chelsea quien se llevó el gato al agua, cerrando su incorporación antes que nadie para que, al cumplir los 18 años en el verano de 2025, se incorporara al club londinense.

El fútbol ecuatoriano se le quedaba corto a un Páez que, en el verano de 2024, haría historia en la Copa América al convertirse en el jugador más joven del siglo XXI en disputar el torneo. Pero Kendry no era un simple debutante: era el ‘10’ de una selección que confiaba en la magia que desprende su juego para dar la sorpresa en el Mundial de 2026, tratando de aprovechar una interesante generación de la que forman parte Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho o Joel Ordóñez, entre otros.

Después de brillar en múltiples torneos de categorías inferiores con Ecuador y de acumular 70 partidos, 13 goles y 6 asistencias con el primer equipo de Independiente del Valle siendo todavía un adolescente, Páez debía dar el salto necesario para trasladar todo su talento al fútbol europeo. Y todo apuntaba a que, antes de poder hacerlo en Stamford Bridge, debía pagar el peaje de una cesión para no frenar su progresión.

La enésima cesión 'blue' a Estrasburgo

El Chelsea, que según varios medios sudamericanos pagó menos de 20 millones de euros por el 85 % de los derechos del jugador, quiere ir despacio con el ecuatoriano. La intención de los ‘blues’ es que se adapte bien al estilo de juego europeo y se desarrolle por completo para adaptarse con éxito a una de las ligas más imponentes del mundo, la Premier League. Por ello, lo cedieron al Estrasburgo francés, equipo que forma parte de la estructura del grupo propietario del club inglés, como han hecho con otros futbolistas, entre ellos el brasileño Andrey Santos.

Una de las revelaciones del torneo, el Estrasburgo de Liam Rosenior, se encuentra en la parte alta de la tabla de la liga francesa con un ambicioso objetivo “entre ceja y ceja”: derrotar al PSG de Luis Enrique. En esta tesitura, Kendry Páez ha ayudado al equipo galo en 13 partidos (10 de ellos de liga), en los que ha marcado un gol.

Poco a poco fue ganando importancia en el equipo, siendo titular en tres de las primeras jornadas ligueras. En la quinta jornada de la Ligue 1 se estrenó como goleador contra el recién ascendido Paris FC, siendo el primero en un triunfo por 3-2. Su gran aportación le valió, según la Ligue 1, el reconocimiento como futbolista del mes de septiembre.

Sin embargo, su proyección se ha frenado un poco. En lugar de consolidarse como titular indiscutible, ha perdido protagonismo, cediendo minutos de juego e importancia dentro del grupo. Páez ha pasado a ser un jugador de rotación: tiene oportunidades en la Conference League, donde suele ser titular, aunque en el campeonato doméstico actúa como revulsivo.

Desde que empezó octubre, Páez se quedó sin participar en el partido contra el Paris Saint-Germain (3-3) y solo sumó 38 minutos repartidos entre los otros cuatro encuentros: ante Angers (6’), Lyon (1’), Auxerre (24’) y Stade Rennes (7’).

Uno de los 'elegidos' de Messi

Lionel Messi, junto con la marca que lo patrocina, Adidas, lanzó la segunda temporada de su campaña Messi+10, en la que seleccionó a diez jóvenes futbolistas con mayor proyección en todo el mundo. Entre ellos figuraba Kendry Páez, decidido a demostrar que puede ser determinante en Europa.

Nadie duda del talento que posee, ni siquiera el Chelsea, que sigue de cerca la evolución de los jugadores del Estrasburgo. En Londres están muy atentos a lo que pueda hacer el ecuatoriano, totalmente centrado en rendir al máximo en Francia.