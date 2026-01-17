Kees Smit, el 'Pedri' holandés', sube otro escalón... con media Europa detrás de él

"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante". Así definió Ronald Koeman hace apenas unas semanas al joven talento del AZ Alkmaar.

Evidentemente, estas palabras trascendieron rápidamente en todos los medios de comunicación, colocando al jugador neerlandés en el centro del debate y generando un amplio eco entre los aficionados de este deporte. "Si consigue la mitad de lo que ha conseguido en su carrera Pedri, todos en Holanda estaremos contentos", completó Koeman.

Kees Smit, la última joya del fútbol de los Países Bajos / BAS CZERWINSKI / EFE

Los grandes equipos del fútbol europeo ya siguen de cerca su evolución, mientras que el joven jugador continúa creciendo y dando pasos firmes a sus 19 años. El talentoso mediocampista sigue consolidando su lugar en el equipo, con la meta de alcanzar su máximo nivel. A pesar de su juventud, está disputando regularmente los 90 minutos de cada partido.

Y volvió a lucirse en el último encuentro contra el Ajax de la KNVB Beker (Copa). Fue una de las piezas fundamentales en la contundente victoria de su equipo por 6-0, disputando los noventa minutos y sumando un gol a su cuenta personal. Aunque solo logró marcar una vez, tuvo varias ocasiones claras y dejó claro que se encuentra a un excelente nivel. “Quizá sea una especie de energía extra cuando jugamos contra el Ajax. Sientes que es un partido especial también desde la perspectiva del AZ”, declaró Kees Smit tras el partido.

Kees Smit, durante un partido del AZ / EFE

En el club neerlandés parecen tener cierta prisa por obtener beneficios con el joven jugador. Por ello, quieren que Jorge Mendes, que no es su representante, se encargue de su venta para lograr un traspaso espectacular. Sin embargo, otras voces señalan que sería más conveniente que jugara durante más tiempo en su país de origen.

“Tiene que estar en el AZ, el Ajax, el PSV o el Feyenoord. Unos tres años, y luego podrá llegar a los mejores equipos internacionales. Si te vas al extranjero, es bueno que tengas una vida más establecida. Si tienes que jugar en el segundo equipo, te sentirás muy solo. Eso no es bueno”, apuntó el exfutbolista Marco van Basten a 'Rondo de Ziggo Sport'.

Pero, por el momento, quien manda, que es el jugador, prefiere no mojarse sobre su futuro. “En una última instancia, puedo elegir adónde quiero ir. Ya veremos cuándo y por cuánto. Entiendo que habrá muchas preguntas sobre mi futuro. Es muy importante. Todavía no entiendo del todo. Pero solo quiero centrarme en el fútbol. Sé que es un cliché, pero es lo más importante”, apostilló Kees Smit recientemente. Ya suena para Barça, Madrid y media Premier... pero todavía no hay definido en su futuro.