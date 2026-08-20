Kazuyoshi Miura, el futbolista profesional más veterano del mundo, vuelve a hacer historia a los 59 años

Kazuyoshi Miura sigue empeñado en demostrar que la edad es solo un número. A sus 59 años, el legendario delantero japonés volvió a hacer historia este miércoles al marcar dos goles con el Fukushima United, prolongando una trayectoria que le mantiene como el futbolista profesional más veterano del mundo.

El conocido como ‘King Kazu’ fue protagonista en la primera ronda de la copa después de transformar dos lanzamientos de penalti en la contundente victoria de su equipo por 7-0 frente al Oyama SC, conjunto que compite en la quinta categoría del fútbol japonés.

Miura necesitó apenas doce minutos para volver a celebrar un gol. El veterano atacante asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió el penalti que abrió el marcador para el Fukushima United.

Su protagonismo no terminó ahí. Ya en la segunda mitad tuvo una nueva oportunidad desde el punto de penalti y tampoco perdonó. Su segundo tanto colocó entonces el 5-0 en el marcador antes de que el Fukushima completara una goleada que terminó con siete tantos.

Dos goles en menos de un mes

El doblete confirma además el particular renacimiento goleador de Miura. El pasado 25 de julio ya había conseguido marcar en otro encuentro de una competición regional.

Aquel tanto tuvo un significado especial, ya que puso fin a más de cuatro años sin encontrar portería. Ahora, apenas unas semanas después, el delantero japonés ha vuelto a marcar y lo ha hecho por partida doble.

La longevidad de Miura continúa siendo una anomalía dentro del fútbol profesional. Nacido en febrero de 1967, el japonés comenzó su carrera en la década de los ochenta y, casi cuarenta años después, continúa compitiendo oficialmente.

Su figura es toda una institución en Japón. Después de pasar por diferentes clubes y vivir experiencias también fuera de su país, Miura se ha convertido en un símbolo de longevidad deportiva.

A los 59 años, mientras varias generaciones de futbolistas que debutaron mucho después que él ya llevan años retiradas, ‘King Kazu’ todavía marca goles. Y continúa escribiendo capítulos de una carrera que parece no tener fecha de caducidad.