Kazu Miura: nuevo equipo a los 59 años... ¡y sin marcar desde 2022!

A punto de cumplir 59 años, Kazuyoshi Miura continúa desafiando cualquier lógica en el fútbol profesional. El delantero japonés, conocido como el “Rey Kazu”, volvió a disputar un partido oficial con el Fukushima United, manteniéndose como el jugador más veterano en activo del planeta. Su regreso se produjo tras más de un año y medio sin pisar el césped en competición, en el estreno liguero de su equipo en la J2 League, la segunda división japonesa.

Miura fue titular y permaneció sobre el campo 19 minutos antes de ser sustituido. El resultado, una dura derrota por 4-1 ante el Ventforet Kofu, quedó en un segundo plano frente al simbolismo de su presencia: un futbolista que comenzó su carrera cuando Japón aún no tenía una liga profesional y que, décadas después, sigue encontrando un lugar en el fútbol competitivo.

Miura con su anterior club, el Suzuka / Suzuka

La historia de Miura es también la del desarrollo del fútbol japonés. En su adolescencia, con apenas 15 años, viajó a Brasil para perseguir su sueño de convertirse en profesional en la meca del deporte. Allí pasó por varios clubes y se formó en un entorno que marcaría su estilo. A su regreso, se convirtió en una de las grandes figuras que impulsaron el nacimiento de la J. League, el campeonato profesional japonés, siendo pieza clave en el Verdy Kawasaki (hoy Tokyo Verdy).

Un sueño frustrado

Durante años, Miura fue el rostro del fútbol nipón. Con 55 goles en 89 partidos con la selección, lideró a Japón en la década de los noventa y fue fundamental en el camino hacia la primera clasificación mundialista del país. Sin embargo, el gran sueño de disputar un Mundial se le escapó de manera inesperada: el seleccionador Takeshi Okada lo dejó fuera de la lista definitiva para Francia 1998, una decisión que quedó como una herida abierta en su carrera.

Esa ausencia fue compensada parcialmente muchos años después, cuando el español Miguel Rodrigo, entonces seleccionador de fútbol sala, le convocó para el Mundial de 2012, brindándole una experiencia internacional que el fútbol once le negó.

Una leyenda con presente complicado

Miura también es recordado por haber inspirado a Yoichi Takahashi en la creación de Capitán Tsubasa: su carrera sirvió de base para el personaje de Oliver Atom, otro símbolo de generaciones enteras.

Eso sí, la actualidad de Miura, naturalmente, está lejos -mucho- de sus mejores días. Siendo delantero centro, Miura no marca un gol como profesional desde el 12 de noviembre de 2022, cuando se hizo presente en la derrota de su equipo, el Atletico Suzuka, por 1-2 ante el FC Osaka. Ahora en el Fukushima United el objetivo es romper la mala racha.