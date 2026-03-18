Kasper Schmeichel acepta su futuro: "Puede ser el final de mi carrera"

Kasper Schmeichel, portero del Celtic y la Selección de Dinamarca, reveló que encara el momento más difícil en su carrera profesional, misma que podría haber llegado a su fin debido a las lesiones en el hombro que lo mantendrán lejos del campo, posiblemente de manera definitiva.

El guardameta, campeón de Inglaterra con el Leicester City en 2016, se encontraba jugando con una lesión en el hombro desde el año pasado, misma que se habría hecho mayor el pasado mes de febrero ante el Stuttgart en la Europa League -- donde jugó la ida, pero ya no la vuelta de la serie de playoffs.

Oficialmente, su último partido jugado fue ante el Hibernian el pasado 22 de febrero, en la Premiership escocesa; apenas tres días después del duelo ante el Stuttgart. Desde entonces se ha perdido seis partidos, ni siquiera entrando en la convocatoria de los últimos cinco.

Con el tiempo en contra

Schmeichel recibió un nuevo diagnóstico este lunes, el cual le esclareció el panorama, mismo que luce complicado, dado que su contrato con el Celtic vence el próximo 30 de junio; por lo que para continuar su carrera deberá buscar una renovación con el equipo escocés pese a la lesión.

"Necesitaré dos cirugías para reparar mi hombro. Es un poco como una explosión del cuerpo. Me he desgarrado el bíceps (braquial), el manguito rotador, me disloqué el hombro, desgarré el labrum... Parece que serán 10-12 meses de rehabilitación", compartió Schmeichel en entrevista para CBS.

"Realmente no sabes cómo reaccionar a esto. Pude haber jugado mi último partido de fútbol. He sido futbolista desde el día en que nací. Ese pensamiento es devastador", agregó el guardameta.

Baja para Dinamarca

A corto plazo, Schmeichel será una baja clave para Dinamarca, que en la próxima fecha FIFA buscará ganar un boleto al Mundial por la vía de la repesca, donde el cuadro danés deberá superar a Macedonia del Norte y posteriormente a la República de Irlanda o Chequia.

"Si consigo regresar de una lesión como esta, probablemente sería una de las más grandes hazañas en mi carrera. Intentaré todo lo que pueda hacer", puntualizó Schmeichel, de 39 años.

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En 20 años de carrera profesional Kasper ha levantado seis trofeos, siendo la Premier League del Leicester City el más recordado de ellos; siguiendo los pasos de su padre, Peter Schmeichel, quien sostuvo una legendaria carrera en la que levantó 15 títulos como portero del Manchester United, así como una Eurocopa con Dinamarca.