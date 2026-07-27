Karim Benzema, dispuesto a entrar en guerra con el Al-Hilal por su futuro

La estadía de Karim Benzema en Arabia Saudí está siendo más convulsa de lo que se podía esperar cuando el delantero centro pusiera fin a su etapa en el Real Madrid hace ya tres años. Tras un paso por Al Ittihad de dos temporadas y media, el galo decidió salir en el pasado enero, recalando en Al Hilal y provocando una gran controversia por unas supuestas quejas de Cristiano Ronaldo por el hecho de que el futbolista terminara llegando al club rival y no compartiera vestuario con él en Al Nassr.

Sin embargo, tras estar únicamente seis meses en su nuevo equipo, el ganador del Balón de Oro en 2022 podría iniciar una nueva aventura y recalar en otro conjunto, pues Al Hilal habría decidido darle salida para poder acometer otros fichajes debido a las limitaciones con las fichas para extranjeros, aunque la intención de Benzema sería muy diferente.

Sin acuerdo para su salida

Tras la decisión de su actual club de traspasarle, Benzema se ha mostrado del todo indispuesto a aceptar una salida y su intención pasa por seguir y cumplir contrato. Así, después de aferrarse a permanecer en las filas del equipo, el '9' ha rechazado todas las propuestas que se le han presentado durante el actual periodo de fichajes de verano. De esta manera, la situación se ha complicado sobremanera para la directiva saudí, que sigue intentando encontrar una solución pese a la negativa de su jugador.

Incluso, según información del diario 'Arriyadiyah', la directiva del Al Hilal le ofreció ser traspasado a un club recién ascendido a la Primera División de Arabia, propuesta que tampoco habría aceptado el cinco veces campeón de Europa. Por contraparte, la leyenda madridista solo estaría dispuesto a poner fin a su etapa en el conjunto que le incorporó hace poco más de seis meses con una condición: el abono de la totalidad de su salario correspondiente a la última temporada de su contrato, para así convertirse en agente libre y poder elegir él mismo su próximo destino, sin que su club actual pueda decir nada al respecto.

Benzema, tras anotar un gol con Al Hilal / @Alhilal_EN

Por el momento, parece difícil que Al Hilal acepte lo propuesto por el delantero, pues supondría sumar un gran fracaso económico a una operación que ya ha quedado lejos de poder considerarse positiva en lo futbolístico, ya que Karim solo pudo anotar nueve goles en 13 partidos, cifras que no le sirvieron para apaciguar las críticas de una afición que le achacó el retroceso en los resultados del equipo.