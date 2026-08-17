Karim Benzema podría quedar libre

Karim Benzema apunta a salir de Al Hilal, pues su estadía en Arabia está siendo más convulsa de lo que se podía esperar cuando el delantero pusiera fin a su etapa en el Madrid hace tres años. Después de su paso por Al Ittihad, el galo recaló en otro de los grandes conjuntos saudíes, aunque ahora su etapa en dicho equipo parece estar próxima a llegar a su fin.

Solo seis meses después de recalar en Al Hilal, el equipo habría decidido darle salida para intentar acometer la llegada de uno de los grandes delanteros centros del momento, Victor Osimhen, ya que la limitación de fichas para jugadores extranjeros no le permitiría mantener a ambas piezas en plantilla. De esta manera, los destinos del francés y el nigeriano podrían estar cruzados, acercando la salida del primero la llegada del segundo a la Saudi Pro League.

Benzema podría salir libre de Al Hilal

La directiva del 'Zaeem' considera que su plantilla todavía no es la ideal, por lo que sigue moviéndose con fuerza para completar las carencias y reforzar el equipo, con la llegada del jugador del Galatasaray Victor Osimhen como gran prioridad, después de que la oferta de 130 millones de euros presentada por el nigeriano no prosperara. Así, la posibilidad de que llegue parece pasar por cerrar la carpeta del futuro de Karim Benzema lo antes posible.

Ahora mismo, la solución más factible pasaría por llegar a un acuerdo económico de finiquito con la estrella francesa y poner fin a la relación entre ambas partes. Eso sí, lograr dicho cometido no parece algo sencillo, puesto que el jugador continúa insistiendo obtener la totalidad de sus emolumentos económicos conforme a las condiciones de su salida. Por este motivo, las relaciones entre el ganador del Balón de Oro y los dirigentes del club saudí no son las mejores, lo que podría complicar el cierre de la operación e imponer a la directiva la búsqueda de una fórmula que satisfaga al jugador y preserve, al mismo tiempo, los intereses del club.

Benzema, 'killer' de Al Hilal / @Alhilal_EN

En el aspecto futbolístico, Karim Benzema solo pudo anotar nueve goles en 13 partidos, cifras que no le sirvieron para apaciguar las críticas de una afición que le achacó el retroceso en los resultados del equipo, ya que Al Hilal cerró la campaña sin títulos y con un claro bajón de rendimiento a partir del mes de enero, coincidiendo con la llegada del cinco veces campeón de Europa.