Kanye West, detrás de la eliminación de un equipo en Champions

La Champions League está cerca de empezar. Como en las últimas dos ediciones, la competición arrancará con la fase de liga de 36 equipos, para la cual quedan aún siete clubes por clasificarse, que saldrán de la última ronda de play-off.

En esta, no estará presente el Kairat Almaty, equipo kazajo que la pasada temporada consiguió clasificarse y quedó último sumando apenas un punto, aunque para ellos el simple hecho de jugar la Champions ya fue todo un logro.

El club volvió a ganar la liga la pasada temporada, con lo que tenía posibilidades de volver a repetir el hito. Después de superar al Sutjeska montenegrino y al Omonia Nicosia chipriota, el Kairat se medía en la penúltima ronda clasificatoria al Levski Sofia.

La afición del Kairat Almaty disfruta del partido contra el Real Madrid / Turar Kazangapov / AP

Tras el partido de ida, que terminó perdiendo por 1 a 0, el equipo tenía que remontar en casa, eso sí, con un gran inconveniente: no iban a poder jugar en su estadio debido a un concierto de Kanye West.

El polémico rapero estadounidense actuará en Kazajistán por primera vez el 14 de agosto, y lo hará en el Central Stadium, estadio donde disputa sus partidos el Kairat Almaty.

Según informa el 'Daily Express', los preparativos de este concierto obligaron al equipo a tener que buscar un campo alternativo para el partido, que finalmente se jugó en el Turkestan Arena, con capacidad para 7000 personas, muy lejos de los 26.000 asientos de su estadio, que en el partido contra el Madrid llegaron a ser 30.000.

Además de la reducción de público presente, otro aspecto a tener en cuenta es la gran distancia que separa Almaty de Turkestan: 830 kilómetros, un viaje de 10 horas por carretera y de hora y media en avión.

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Esto dificultó en exceso la remontada del Kairat Almaty, que perdió el partido de vuelta por 0 a 1, despidiéndose de forma definitiva de la Champions League, en parte, por culpa del concierto de Kanye West.