Kane se pone a 100 con nuevo récord

Harry Kane sigue escribiendo historia en el fútbol alemán. Y no son palabras vacías, sino que además se respalda con cifras. El ariete inglés del Bayern de Múnich alcanzó este viernes la cifra de 100 goles oficiales con el club bávaro tras firmar un nuevo doblete ante el Werder Bremen con récord incluido.

Récord superando a Cristiano y Haaland

Y es que el ariete es el más rápido en hacerlo con un club tras conseguirlo en apenas 104 partidos. Cristiano Ronaldo y Erling Haaland compartían por ahora el récord en 105 encuentros, aunque el internacional inglés ha marcado un nuevo hito en la historia del fútbol que demuestra que su olfato goleador sigue intacto.

Su partido contra el Werder Bremen fue una nueva demostración de ello. Su doblete llegó primero desde el punto de penalti, después tras aprovechar un rechace en el área que cerró su cuenta personal goleadora en el 4-0 de los bávaros este viernes. La victoria, además, consolida al Bayern en lo más alto de la Bundesliga, un equipo directo al título tras un inicio brillante de temporada en Alemania.

“Es un honor alcanzar esta cifra con un club tan grande. Estoy muy orgulloso y agradecido a mis compañeros”, declaró Kane tras el encuentro. Consciente de su nombre empieza a aparecer en la misma conversación que leyendas históricas del Bayern, el delantero inglés quiere seguir demostrando su valía con títulos a final de temporada.

Y es que tras romper su maldición particular en cuanto a títulos el curso pasado, Harry Kane todavía tiene misiones pendientes tanto con el Bayern de Múnich como con la Selección inglesa. Después de que se le escaparan tanto la Champions League como la Eurocopa en ambas finales, el ariete no cesará en su empeño hasta conseguir sus objetivos tanto a nivel de clubes como con Inglaterra. Es lo que hacen las leyendas como Harry Kane, uno de los mejores goleadores de la historia que este viernes sumó un nuevo récord a su carrera deportiva.