Kane se mira en el espejo de Messi y Cristiano

Harry Kane es uno de los hombres de moda en el planeta fútbol y en Inglaterra ya lo sitúan como principal favorito para ganar el Balón de Oro este año. Su estratosférica temporada en las filas del Bayern (61 goles en 51 partidos) y su buena actuación en el Mundial con Inglaterra (6 tantos en 7 duelos), desde luego, lo colocan en la carrera por el galardón junto a otros nombres como el azulgrana Lamine Yamal, el madridista Kylian Mbappé o varios jugadores del PSG (Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha).

Sin embargo, Kane antepone los objetivos colectivos a los individuales. Y en una entrevista con TNT Sports que se emitirá esta noche en Reino Unido reconoce la Champions es el gran reto. "Estamos muy cerca de ganarla. La temporada pasada fue cuestión de detalles mínimos. Nos eliminó un equipo que ha ganado la Champions dos veces seguidas. No hay ninguna vergüenza en eso. Esta temporada llegamos con la mentalidad de que tiene que ser nuestro año. Tenemos que encontrar la forma de conseguirlo", explica el delantero inglés.

"Creo que este año será similar y la cuestión estará en si somos capaces de encontrar esa pequeña diferencia que nos permita avanzar y conquistar la Champions, porque ese es mi objetivo. Es el objetivo de todo el equipo y, cuando juegas en un club como el Bayern, ese es siempre el estándar con el que afrontas cada temporada", incide Kane.

El delantero del Bayern admite que la cifra de goles que consiguió el pasado curso es impresionante. "Es difícil asimilar la cantidad de goles que he marcado este año. Incluso mis 31 goles con el Tottenham, o temporadas de 28 goles, fueron campañas magníficas. Pero casi duplicar esas cifras es algo realmente surrealista", indica el capitán de los "Three Lions". «Si yo fuera joven y estuviera viendo a alguien lograr eso, pensaría: "Dios mío". Crecí viendo a Messi y a Ronaldo cada noche, dominando, dominando. Evidentemente, Messi es el único que ha marcado más de 82 goles. En otras temporadas, el mejor registro de Ronaldo fue de 69. Son cifras que siempre me parecieron una auténtica locura, y lo siguen siendo. Son los mejores jugadores de nuestra generación, sin ninguna duda, y posiblemente los mejores de todos los tiempos", apunta Kane, quien se encuentra inmerso en pleno proceso de renovación de su contrato con el Bayern.

Lionel Messi regatea Harry Kane en el partido de la semifinal del Mundial. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El delantero argumenta que le hizo cambiar de aires y firmar con los bávaros en el verano de 2023 por 100 millones de euros: «Hubo momentos en el Tottenham en los que tuvimos grandes años, pero también temporadas no tan buenas. Aun así, fui capaz de mantener un nivel que, desde el punto de vista personal, era bueno. Sin embargo, yo quería competir por la Premier cada año. Quería pelear por la Champions. A veces veía jugar al Bayern, al Real Madrid o a otros grandes equipos y pensaba: "Si estuviera allí, marcaría 40 o 50 goles"».

Ese fue el principal motivo de su salida de la liga inglesa: estaba para retos mayores y allí no se veía en otro equipo que no fueran los 'spurs'. Desde su llegada al Bayern ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas germanas. Y quiere más, mucho más. Para conseguirlo, vuelve a mirarse en el espejo de los más grandes. "Ahora mismo, me siento tan bien que pienso: ¿cómo puedo mantener esto y conseguir que dure para siempre? Sabemos que no será así, pero cuando veo a jugadores como Messi, Ronaldo o Modric seguir jugando hasta bien entrada la treintena, eso me da motivación para intentar hacer lo mismo".