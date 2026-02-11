Kane, Luis Díaz y el Bayern golpean más fuerte

De pronto, en apenas siete minutos, superada la hora de juego, un partido sumamente competido, en el filo del gol para uno u otro equipo, se transformó de forma inevitable en una nueva victoria del Bayern Múnich, que aprovechó los errores del Leipzig para los goles de Harry Kane y Luis Díaz y avanzar a semifinales de la Copa de Alemania (2-0).

El atacante inglés marcó el 1-0 de penalti, en el minuto 63. La pena máxima fue una concesión del portero Vandervoordt, que dudó cuando no debía ante Pavlovic, justo después de otra gran ocasión del Leipzig. El extremo colombiano sentenció en el 67 con el 2-0 al contragolpe, con el suficiente espacio para ser letal dentro del área ante el portero.

Antes, el Bayern vivió en un incierto recorrido entre la victoria y la derrota, con ocasiones para él pero también para su adversario. Muy rápido se llevó un susto. En el minuto 3 y 40 segundos, cuando el atrevimiento de Diomande generó la ocasión y la volea de Baumgartner, que terminó en gol. El VAR detectó su posición ilegal. Medio cuerpo en fuera de juego. Para cuando el vídeo intervino, el conjunto visitante había festejado el gol. 0-0.

Un aviso para el vigente campeón y líder de la Bundesliga, cuyos titubeos recientes lo hacen más imprevisible que, al inicio del curso, cuando cada encuentro en Alemania era una victoria, casi todas incontestables, más aún al abrigo de su afición y su estadio, donde se presentó el Leipzig sin complejos. Y tiene mérito: en agosto recibió allí un 6-0.

De hecho, el inicio se jugó casi siempre en el terreno del Bayern. Un buen síntoma para el Leipzig, que trasladó la acción lejos de su portería, con todo lo que supone cuando enfrente está un rival que vuela en ataque, con Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane, que apareció ya en el minuto 10: su remate lo salvaron entre el portero Vandervoort y el defensa Lukeba, cuando el rebote se proponía superar la línea de gol.

Una volea alta de Luis Díaz advirtió de nuevo al Leipzig, dentro de un duelo competido por entonces, más allá ya del cuarto de hora, pero el Bayern crecía con el paso de los minutos en su presencia ofensiva. Un centro de Olise lo remató apurado Kane, de media chilena. El bote posterior a su golpe restó fuerza y dimensión a la ocasión.

Pero también respondió el Leipzig. Pudo ser penalti el derribo dentro del área de Stanisic sobre Nus; tan al borde de la línea que pareció hasta dentro, si es que no fue así. El árbitro, Daniel Siebert, que inicialmente no señaló ni falta, esperó después la colaboración del VAR. Según su visión, la falta ocurrió fuera.

Otro susto para el Bayern, que también percibió lo mismo cuando Raum probó a Neuer. Sacó una mano magnífica, ante la mirada desde la grada del Allianz Arena de Múnich de Julian Nagelsman, el actual seleccionador alemán, con el Mundial 2026 ya a la vista, pero antes entrenador de los dos clubes en su carrera. Al descanso, empate a cero, al filo del 1-0. El último remate de la primera parte, de Kane, lo despejó como pudo Vandevoordt.

Una nueva parada de Vandevoordt frustró de nuevo al equipo bávaro en el comienzo del segundo tiempo, ya mucho más local que visitante, en la tarea Olise y Luis Díaz del desborde definitivo para encontrar el gol o a Harry Kane, que casi es lo mismo. Si encima es un penalti, el porcentaje de que no sea así es mínimo, como demostró el delantero.

Realmente se pasó del posible 0-1 al 1-0. De un área a otra. De un testarazo que rechazó el larguero con Neuer batido a la contra que supuso la pena máxima. Vandevoordt, sobresaliente en la portería del Leipzig hasta entonces, dudó en su salida, se resbaló y derribó a Pavlovic. El árbitro señaló el punto de los once metros. Kane marcó el gol. Era el minuto 63. La pena máxima fue en el 61.

Y ahí terminó el partido, porque instantes después, apenas cuatro minutos más tarde, el Leipzig concedió una autopista a Luis Díaz, que sumó el 2-0 para resolver ya el duelo. El decimonoveno gol de la temporada para el extremo colombiano, que además ha asistido en otros 14 a sus compañeros. Decisivo en 32 tantos, también en la Copa de Alemania, con su equipo en semifinales junto a Friburgo, Leverkusen y Stuttgart.

-- Ficha técnica:

2 – Bayern Múnich: Neuer; Stanisic (Laimer, m. 69), Upamecano, Tah, Davies (Ito, m. 94); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, m. 81); Olise, Gnabry (Musiala, m. 69), Luis Díaz; Kane.

0 – Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba (Bitshiabu, m. 94), Raum; Schlager (Banzuzi, m. 78), Seiwald, Baumgartner (Gomis, m. 89); Yan Diomande, Romulo (Harder, m. 78), Nusa (Gruda, m. 78).

Goles: 1-0, m.63: Kane, de penalti. 2-0, m.67: Luis Díaz.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Stanisic (m. 61), Pavlovic (m. 70) y Laimer (m. 90) y a los visitantes Vandervordt (m. 61), Seiwald (m. 69), Rómulo (m. 70) y Baumgartner (m. 82).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Alemania, disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 75.000 espectadores.