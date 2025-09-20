Kane guía al imparable Bayern con un hat-trick

Con pleno de victorias, el Bayern Múnich se mantiene en lo más alto de la Bundesliga tras imponerse al Hoffenheim (1-4), derrotado por la voracidad de Harry Kane, autor de un triplete con el que acumula siete tantos en las cuatro primeras jornadas del torneo.

Kane aterrizó en Sinsheim como el máximo goleador de la Bundesliga tras un inicio excelso del curso. Con cinco goles en su maleta, apenas necesitó tres destellos para confirmar su buen estado de forma. En Kane conviven la calma de un atacante experimentado y precisión de un cirujano. Convierte en rutina algo que para otros es un milagro.

Su triplete, entre los minutos 44 y 77, le bastó al Bayern para moldear un partido que casi siempre transitó bajo su control pese a las rotaciones. Kane apareció en un once marcado por los cambios de Vincent Kompany, que agitó la alineación tras dos duelos consecutivos con el mismo bloque frente a Hamburgo y Chelsea.

Algunos pesos pesados comenzaron en el banquillo, como Upamecano, Kimmich, Olise y Gnabry. Stanisic, lesionado, se quedó en la grada. En su lugar entraron Boey, Kim Min-jae, Goretzka, Karl Lennart y Nico Jackson.

Kane, en cambio, parece intocable. Y razón no le falta a Kompany. El atacante inglés volvió a ser decisivo para desatascar un choque que arrancó el Bayern con dudas, zarandeado por un error de Neuer que dejó a Asllani ante una ocasión clarísima de gol que acabó con un golpeo contra la madera de la portería del cuadro bávaro.

Hasta la media hora, el Bayern no consiguió tomarle el pulso al partido. Le costó asentarse sobre el terreno de juego. Errático en la circulación, poco a poco se adueñó de la pelota y, tras un primer aviso de Kane, encontró el gol en la orilla del descanso con una jugada ensayada que el inglés resolvió con una naturalidad pasmosa.

El Hoffenheim pecó de ingenuo en ese córner. Karl Lennart lo lanzó raso al primer palo. Kane se hizo el loco en las cercanías del punto de penalti, como si la jugada no fuese con él. Coufal, su marcador, intercambió el marcaje con Bernardo, que llegó muy justo de tiempo para sujetar al inglés. Entonces, Kane arrancó hacia el primer palo y se encontró con el pase de Lennart. No perdonó con un remate certero.

El 0-1 tuvo su continuidad nada más salir de los vestuarios con un penalti por mano en el área de Hajdari y que transformó Kane. Infalible desde los once metros, repitió en el último tramo con otra pena máxima que tampoco perdonó. En esta ocasión, por una falta de Bernardo sobre Olise que confirmó el VAR.

Los tantos posteriores de Coufal y Gnabry solo sirvieron para maquillar el marcador de un partido que tuvo un nombre propio: Harry Kane. Su acierto y precisión bastaron al Bayern para sumar otros tres puntos. Ya van doce de doce, con su atacante estrella a pleno rendimiento y a toda máquina.