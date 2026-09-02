Kane evita un susto para el Bayern en la copa

El Bayern de Múnich ganó este miércoles al Onsnabruck, de la Segunda División de Alemania, por 4-1 y certificó su pase a la segunda ronda de la Copa Alemania gracias a los goles dos goles de Harry Kane, Tom Bischof y Michael Olise.

Con el estadio lleno, comenzó marcando el Osnabruck en el minuto 5 gracias a Robin Meissner, que recibió la pelota de cabeza, consiguió bajarla al suelo y su golpeo hizo que el balón se colara por la escuadra de Jonas Urbig (0-1).

La reacción del vigente campeón llegó en el minuto 18 con el gol del británico Harry Kane que puso el 1-1 en el marcador. El croata-alemán Josip Stanisic vio al jugador solo delante de la portería, dio amplitud al balón que recibió Kane de cabeza, giró el cuerpo y marcó el primer tanto para los de Vincent Kompany.

El segundo llegó de la mano del alemán Tom Bischof en el minuto 24 de partido. El francés Michael Olise filtró el balón para que el colombiano Luis Díaz disparase. Despejó mal Jonas Kumrey, pero Bischof recogió el rechace y coló el balón por debajo de las piernas del portero rival (2-1).

Tras el descanso, el partido se igualó en el campo con los locales generando ocasiones que no terminaron de materializar en goles. Luis Díaz gozó de una ocasión clara en el minuto 70 que se fue por encima del larguero.

Olise hizo el tercero para el Bayern tras un error de salida de balón Jannik Muller que recuperó el francés, la elevó y marcó solo ante la portería (3-1).

A falta de cuatro minutos para el final, el árbitro señaló penalti claro de Muller sobre Aleksander Pavlovic que anotó Harry Kane, para firmar su doblete y sentenciar el partido por 4-1.

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El vigente campeón de la Copa de Alemania consiguió el pase a la siguiente ronda del torneo, a pesar de empezar perdiendo, remontó y buscará su vigésimo segundo título.