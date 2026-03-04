Kaká quiere volver al Milan: "He tenido buenos mentores como Florentino"

Leyenda es leyenda pasen los años que pasen. Doce, para ser exactos, han pasado desde el último partido de Ricardo Kaká con la camiseta del Milan, un 18 de mayo de 2014 ante el Sassuolo. Y, aún así, su voz sigue siendo autoridad más que respetada en el barrio de San Siro. Su retirada llegó en 2017 en las filas del Orlando City, pero aquellos años de glorias, Champions, ligas y hasta un Balón de Oro siguen retumbando por el Giuseppe Meazza.

Ancelotti y Kaká coincidieron en el Milan / X

El feudo 'rossonero' vivirá este fin de semana una nueva edición del Derby della Madonnina: Milan e Inter librarán otra batalla por el 'Scudetto'. Desigual, porque los 'nerazzurri' son líderes con diez puntos de ventaja. Pero un buen milanista nunca pierde la fe. Como Kaká. "Llevamos diez puntos de diferencia, pero digo que se puede lograr, incluso ir a por el 'Scudetto'. Claro, considerando la clasificación actual, parece una tarea muy difícil, pero he visto mucho fútbol y, repito, creo en ello. Mientras podamos, tenemos que creer en ello, y los chicos en el campo lo harán", puntualizó 'Ricky' en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Considera el brasileño que Modric, excompañero suyo en el Madrid, será clave para vencer, deshaciéndose en elogios: "Es una fuerza de la naturaleza. Es fantástico ver lo que está haciendo en cuanto a entusiasmo, liderazgo y, obviamente, técnica. Jugué con él en Madrid y conozco su mentalidad. ¿Es sorprendente que siga tan motivado con tantos trofeos? Quizás, porque es humano perder un poco la motivación cuando ya lo has tenido todo. Pero es increíble: sigue con ganas de jugar, llama a sus compañeros a la acción, siempre lucha, tiene energía y personalidad".

Posible regreso al Milan

Tras dejar el fútbol profesional, Kaká se ha dedicado a estudiar para ser directivo. Sueña, como no puede ser de otra manera, con volver: "He tenido buenos mentores: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, sin olvidar a Florentino en el Madrid. Como jugador, estudié su trabajo, ahora trabajo en marketing deportivo, y quién sabe qué puede pasar en los próximos años. Mi relación con el AC Milan ha sido y siempre será especial para mí".

Noticias relacionadas

Finalmente, reconoció también a Chivu, a quien enfrentó durante los derbis de la época, y su trabajo como entrenador del Inter: "Lo vi en el Mundial de Clubes el verano pasado. El equipo no tuvo un buen desempeño en ese torneo, pero fue el comienzo de una nueva aventura. Chivu ha construido un equipo sólido para su debut con un entrenador de primer nivel: es una grata sorpresa".