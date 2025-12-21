El Kaabi eclipsa a Brahim con un gol digno de Puskás en el estreno de la Copa África

Brahim Díaz, centrocampista del Real Madrid, tenía que ser el protagonista en el encuentro inaugural de la Copa Africana de Naciones (CAN) este domingo entre su selección, Marruecos, anfitriona del torneo, en la victoria 2-0 ante Comoras, para dar el liderato provisional del Grupo A a Los Leones del Atlas. Él abrió la lata tras un acoso que no encontró premio en el primer tiempo, pero una chilena espectacular de El Kaabi le robó los focos. El gol ya ha dado la vuelta al mundo.

En un partido muy competido, la selección marroquí, sufrió más de lo esperado para doblegar a una correosa Comoras, que gozó de buenas oportunidades y sorprendió con un gran nivel en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Brahim comenzó muy activo en los primeros minutos. El futbolista nacido en Málaga, en su primer partido en una gran competición con Marruecos, forzó un penalti en el minuto 10 tras ser derribado por Iyad Mohamed. Sin embargo, el portero comorense Yannick Pandor augó la fiesta local al parar el lanzamiento desde los 11 metros de Rahimi.

Los problemas se sucedieron para el conjunto marroquí con la lesión del central Saiss, que se retiró lesionado y entre lágrimas en el 18. Con el dominio de la posesión pero sin crear ocasiones claras de gol, los de Walid Regragui se retiraron a vestuarios con 0-0.

Tras la reanudación, Brahim tardó sólo diez minutos en rematar un centro de Noussair Mazraoui para hacer el primer gol de la CAN y dar ventaja a los suyos en el marcador. Comoras trató de salir a la contra, pero sus pocas oportunidades fueron bien frustradas por Bono.

El delirio en la grada local llegó en el minuto 74, después de que Ayoub El Kaabi protagonizase una de las acciones que seguro estarán entre las más espectaculares del campeonato, después de rematar de chilena un servicio de Anass Salah-Eddine.

Así, Los Leones del Atlas sumaron sus primeros tres puntos en su camino hacia el título, en una edición en la que parten como principales favoritos a sumar su segunda estrella continental.