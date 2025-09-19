La Juventus renace desde el banquillo

El arranque de la temporada de la Juventus ha sido brillante. En la Serie A ha cosechado tres triunfos en sus primeros tres partidos que le colocan colíder con nueve puntos junto al Nápoles, vigente campeón de Italia. En Europa, la 'Vecchia Signora' consiguió un vertiginoso empate por 4-4 ante el Borussia Dortmund con dos tantos en el añadido de Dušan Vlahović y Lloyd Kelly. Estos fantásticos resultados tienen un denominador común: el banquillo, principal arma ofensiva para Igor Tudor en los primeros compromisos del curso.

El técnico croata cree en los suplentes y lo ha reforzado en la rueda de prensa previa de su próximo choque ante el Hellas Verona. Tudor apuntó que "no hay titulares ni suplentes. Los partidos siempre se deciden en los últimos veinte minutos, y con cinco sustituciones, el fútbol ha cambiado. Todos deben sentirse importantes; al final, todos pueden marcar la diferencia. Los chicos lo están entendiendo, y es algo fantástico: veo un gran espíritu, y eso es una buena señal para un entrenador". Su discurso demuestra que, siguiendo la tendencia del fútbol en los últimos años, la Juventus no solo tiene once titulares. Tiene una plantilla larga, con muchos futbolistas de perfiles distintos, que están preparados para aportar su granito de arena y ser decisivos en los resultados de su equipo.

Vlahović renace y hace brillar a la 'Juve'

En sus últimos tres partidos, los suplentes han sido claves para conseguir resultados favorables. En el más reciente, el ya mencionado empate a cuatro ante el Borussia Dortmund en la Champions League, se erigió por encima del resto la figura de Dušan Vlahović. El delantero serbio ingresó al terreno de juego en el minuto 60, cuando el partido aún no había pasado del 1-1, y firmó una grandísima actuación para contribuir al empate juventino. El atacante de 25 años anotó el 2-2 en el minuto 67 y recortó distancias en el 94 cuando todo parecía perdido para el conjunto turinés (3-4). Además, para acabar de cerrar una actuación pletórica dio la asistencia a Lloyd Kelly en el 96 para materializar la delirante igualada. Con los números en la mano -cierto es que tan solo se ha jugado una jornada-, los suplentes llevan el 50% de los goles del equipo en Europa. Buena media.

Dusan Vlahovic celebra el gol ante el Genoa / Tano Pecoraro/LaPresse / LAP

Sin embargo, esa no fue la única vez que el delantero serbio se puso la capa de héroe. Y es que antes del parón internacional, Vlahovic anotó dos goles más entrando desde el banquillo. Fueron ante el Parma y ante el Genoa. En este último el de Belgrado entró al choque en el minuto 62 y tan solo diez minutos después remató cruzado un lanzamiento de córner efectuado por Filip Kostić -también suplente en el Luigi Ferraris- para colocar el 1-0 definitivo. Cuatro goles en cuatro partidos partiendo desde el banquillo. Nada mal para un jugador que durante el verano estuvo en rebeldía y tenía un pie y medio fuera de la 'Juve'.

La otra perla de los Balcanes que rescata a la Juventus

Vlahović no ha sido el único superrevulsivo de Tudor. La influencia en los resultados no es algo independiente del Serbio. Pues en el 'Derby d'Italia' ante el Inter de Milán, Vasilije Adžić anotó el 4-3 definitivo en el minuto 91. Igor Tudor dio entrada al montenegrino en el minuto 73 y este, con un espectacular zapatazo lejano, anotó un tanto definitivo para que los 'bianconeri' consiguieran tres puntos clave. De nuevo, la asistencia la dio un jugador de repuesto: Jonathan David, que había ingresado al partido en el minuto 79.

En total, los suplentes de Tudor han anotado 5 goles -tres en Serie A y dos en Champions League- de los 11 que lleva la Juventus hasta la fecha. Prácticamente la mitad. Sus buenas actuaciones y la confianza de Tudor está siendo clave para que el conjunto italiano vuelva a funcionar y por fin esté de vuelta en lo más alto del Calcio. Una cima que en los últimos cinco años tan solo pudo mirar desde la distancia.