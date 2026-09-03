La Juventus rememora el Munitis y Zigic: la curiosa imagen de sus dos futbolistas

Durante el mercado de fichajes, todos los grandes clubes de Europa trabajan para reforzar sus plantillas mediante nuevos fichajes y desprenderse de algunos otros que consideran prescindibles. Así, algunos conjuntos elevan su techo competitivo de cara a buscar conseguir cumplir sus objetivos en una nueva campaña, otros salen debilitados y algunos otros incluso pasan a obtener cotas más altas. Eso sí, si algo nunca suele faltar durante una ventana de transferencias son las curiosidades, anécdotas o historias curiosas, y la incorporación de Nick Woltemade a la Juve provoca una curiosidad en la delantera 'bianconera'.

Nick Woltemade llegó en el 'deadline day' a la 'Vecchia Signora', en una operación que se cerró mediante la fórmula de la cesión, solo un año después de que el Newcastle United le fichara por 75 millones de euros, desembolsados al VfB Stuttgart. Sin embargo, más allá de la peculiaridad del movimiento, la altura del 'gigante alemán', que suma una estatura de 1,98 metros, así como la de su nuevo compañero Conceição, con 1,66 metros de altura, ha llamado la atención de los seguidores del fútbol, quienes piensan que esa dupla rememorará la pareja estelar del Racing de Santander: Munitis-Zigic.

Una pareja memorable del fútbol español

Con el Racing de Santander de vuelta a la categoría de oro del fútbol español, muchos de los aficionados al deporte rey recuerdan sus grandes momentos en el siglo XXI, entre los que destacó una pareja inolvidable que cautivó a toda la afición verdiblanca debido tanto a su buen nivel como a la gran diferencia de estatura entre ambos: Munitis y Zigic.

La dupla Munitis-Zigic / BeSoccer

Mientras el delantero serbio destacaba en el juego aéreo gracias a su estatura de 2,02 metros, el extremo cántabro medía únicamente 1,67 metros. Más allá de las imágenes peculiares que dejaron en El Sardinero por la época, la asociación entre ellos causó sensación, llegando a conseguir la clasificación para la Copa de la UEFA en el curso 2007-08.

Ahora, será el turno de Woltemade y Conceição de tratar de replicar el gran éxito deportivo que la fórmula de un gigante en punta y un extremo bajito con desborde por las bandas causó en el club español, en una campaña en la que ambos protagonistas contarán con ganas de demostrar su valía. Mientras que Woltemade llega después de solo marcar 11 goles y dar cuatro asistencias en 51 partidos con el Newcastle, Conceição marcó cuatro tantos y repartió cinco asistencias en 42 partidos, por lo que deberán potenciarse el uno al otro si quieren lograr que la Juventus vuelva a recuperar el prestigio en el Calcio que le pertenece históricamente.