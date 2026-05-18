La Juventus se mete en un lío... ¡y podría renunciar a Bernardo Silva!

El destino de Bernardo Silva sigue siendo una de las mayores incógnitas del mercado. El futbolista portugués anunció su adiós al Manchester City, club que abandonará el próximo 30 de junio para afrontar una nueva aventura lejos de Inglaterra. Pero su futuro, que deseaba tener definido antes del inicio del Mundial, podría dar un giro radical, puesto que poco a poco van desvaneciéndose opciones.

Su gran objetivo no es otro que vestir de azulgrana el próximo curso, aunque otras alternativas prometían convertirle en pieza clave de su proyecto. Es el caso de la Juventus, pero existía un condicionante que este mismo fin de semana deja a la Vecchia Signora entre la espada y la pared.

Y es que el conjunto dirigido por Luciano Spalletti se pegó un tiro en el pie este domingo al sucumbir frente a la Fiorentina en casa (0-2), una dolorosísima derrota que le hace perder su tercera plaza de Champions, cayendo hasta la sexta posición y siendo adelantada por el Milan, la Roma y el Como.

En la sexta posición a dos puntos del cuarto y restando tan solo una jornada, la Juve ya es virtualmente equipo de Europa League. Se enfrenta en la última jornada al Torino en el gran derbi de la ciudad, mientras que el Milan recibe a un Cagliari ya salvado, la Roma visita al ya descendido Hellas Verona y el Como viaja al feudo del Cremonese, por lo que solo una carambola metería al cuadro juventino en Champions.

¿Obligados a renunciar?

Y en esa tesitura, según informan desde Italia, el adiós a la Liga de Campeones descartaría en consecuencia el fichaje de Bernardo Silva. No solo por la pérdida de una gran inyección económica para el club italiano (entre 60 y 70 millones de euros), sino también porque el escaparate y el proyecto que podría venderle al mediocentro luso no sería el mismo en Champions que en Europa League.

Además, la 'Gazzetta dello Sport' asegura que la prioridad del portugués es seguir disputando la máxima competición continental. Ese aspecto lógicamente sí lo cumpliría el FC Barcelona, pero la entidad azulgrana todavía no ha perfilado el diseño de la plantilla de la próxima temporada y Deco no ha podido asegurarle a Jorge Mendes -su representante- que Bernardo Silva tendría hueco en la plantilla 26/27.

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Con todos esos condicionantes, el futuro de Bernardo Silva sigue sin aclararse y la fecha límite que él mismo se marcó, el 11 de junio, día que arranca el Mundial, está a la vuelta de la esquina.