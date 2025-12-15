La Juventus se dispara en bolsa tras rechazar la oferta de un fondo de criptomonedas: "La Juventus no está en venta"

El mercado ha hablado después del portazo de la Juventus a las criptomonedas. Las acciones del club turinés se han disparado este lunes en la Bolsa de Milán, con avances que han rozado el 20% intradía, después de que Exor, el holding de la familia Agnelli, anunciara que rechaza la multimillonaria oferta presentada por Tether para hacerse con su participación de control y recalcase que el club "no está en venta".

Un rebote de doble dígito que lidera la sesión en Milán

La reacción ha sido inmediata desde la apertura. Según los datos de la Bolsa milanesa, el título de la Juventus ha llegado a revalorizarse más de un 17% este lunes y se ha movido en la franja de los 2,60 euros por acción, muy por encima de los 2,34 euros con los que había cerrado el viernes.

Sin embargo, este balance podría elevarse hasta el 18,5% al cierre, en la que ha sido la mayor subida diaria del club desde 2024. El impulso de la 'Vecchia Signora' y de la banca italiana ha permitido que el Índice FTSE MIB ganara un 1,39% y se convirtiera en el mercado más alcista de Europa en la sesión. No obstante, pese al rebote, la cotización de la Juve sigue estando muy por debajo de los máximos de hace unos años, tras un lustro marcado por problemas deportivos, sanciones federativas y ampliaciones de capital.

Una oferta de Tether que Exor tumba “por unanimidad”

El origen del terremoto bursátil está en la propuesta de Tether Holdings, emisor de la stablecoin USDT. La firma cripto planteó el pasado viernes comprar a Exor el 65,4% del capital social de la Juventus por unos 1.100 millones de euros, cifra que en Estados Unidos se ha traducido en torno a 1.200 millones de dólares.

La operación habría supuesto una prima notable sobre el valor de mercado del club y, según diferentes medios económicos, habría permitido reducir de forma drástica el endeudamiento del holding de la familia Agnelli. Sin embargo, el consejo de administración de Exor ha decidido desestimar la propuesta en una reunión extraordinaria celebrada el fin de semana.

En su comunicado oficial, el holding ha sido tajante al asegurar que ha rechazado "por unanimidad" la oferta y que "no tiene intención de vender ninguna de sus acciones de la Juventus a un tercero, incluido —pero no limitado— a Tether, con sede en El Salvador", mensaje que ha sido interpretado como un cierre de filas definitivo alrededor del club.

Además, John Elkann ha aprovechado para mostrar su amor por el conjunto turinés con un mensaje en forma de vídeo que se ha expandido rápidamente por redes: "La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años. A lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han impulsado, la han fortalecido, la han cuidado en los momentos difíciles y la han celebrado en los muchos instantes de alegría. Como familia, seguimos apoyando a nuestro equipo y miramos hacia el futuro para construir una Juventus ganadora. La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta".

La estrategia Agnelli frente al desembarco cripto

La propuesta de Tether no solo ponía sobre la mesa dinero. La compañía, que ya controla algo más del 10% del capital bianconero, había prometido hasta 1.000 millones de euros adicionales de inversión futura en el club, además de un plan para reforzar su marca global y su estructura tecnológica.

Pese a ello, los propietarios han optado por mantener el timón. Según Bolsamanía, la negativa a vender podría entenderse como una apuesta a largo plazo de la familia Agnelli, convencida de que la Juventus está infravalorada tras años de turbulencias y de que el potencial de recuperación deportiva y financiera compensa la tentación de una venta inmediata.

Al mismo tiempo, distintas voces han advertido de las incógnitas que habría abierto una entrada tan agresiva de capital ligado a las criptomonedas en un club histórico. Entre ellas, el encaje con la normativa UEFA sobre sostenibilidad financiera, que limita la inyección rápida de dinero externo, y el impacto reputacional de asociarse de forma tan estrecha a un sector sometido a creciente escrutinio regulatorio en Europa.

De haberse confirmado la venta, la 'Vecchia Signora' se uniría a varios grandes de Italia como Milan, Inter y Roma, cuya propiedad se encuentra en manos de fondos de inversión extranjeros. Sin embargo, por el momento, el conjunto 'bianconero ' y el Napoli —que pertenece al productor de cine Aurelio De Laurentiis— se consagran como los principales bastiones que siguen en manos italianas.