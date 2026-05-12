La Juventus no lo da por perdido: ofertón a Bernardo Silva

El futuro de Bernardo Silva empieza a tomar algo de forma, al menos a decantarse hacia sectores muy concretos, pero su fichaje parece lejos de cerrarse por parte de cualquier club. El futbolista portugués anunció el pasado 16 de abril que su etapa en el Manchester City concluirá el próximo 30 de junio, avivando el interés de varios clubes europeos pero con el Barça entre ceja y ceja.

No renovará su contrato el mediocentro, que a sus 31 años busca nuevas aventuras y que abandonará el Etihad Stadium con la carta de libertad bajo el brazo nueve temporadas después de su llegada a Inglaterra procedente del Mónaco.

Valorado por 'Transfermarkt' en 27 millones de euros y todavía con mucho fútbol en sus botas, Bernardo Silva se convertirá en junio en una auténtica ganga del mercado gracias a su condición de agente libre. Es en ese contexto en el que aparece el interés del FC Barcelona, que cuenta con la mejor baza a su favor: el mediapunta quiere jugar en LaLiga y vestir de azulgrana, por lo que esperará al Barça hasta el final.

Sin embargo, ya informamos en SPORT que el tránsito desde Mánchester hasta Barcelona sigue en punto muerto. Jorge Mendes, representante del jugador, insiste mientras Deco reclama un poco más de margen hasta haber diseñado el capítulo de entradas y salidas en la remodelación del Barça 2026-27.

Bernardo Silva, con la Champions League / Man City

La Juve vuelve a entrometerse

Y ese compás de espera con la incertidumbre económica es el que quieren aprovechar otros clubes de Arabia Saudí y de la MLS, así como el Benfica, el Galatasaray (que ya presentó una oferta deslumbrante por él hace escasos días) y la Juventus, a la cabeza desde el primer día en la carrera por su fichaje a falta de confirmar su presencia en la próxima edición de la Champions, algo indispensable.

Según informa ahora el periodista Nicolò Schira, la oferta que prepara la 'Vecchia Signora' alcanzará un salario de unos 8 millones de euros netos al año, que se desgranan de la siguiente manera: seis 'kilos' fijos y otros dos en variables, uno de ellos en caso de que la Juventus se clasifique para la Champions League y otro en cuestión de bonus individuales y colectivos.

El contrato que busca ofrecerle la entidad italiana tampoco se queda corto, pues se contempla un vínculo hasta 2028 y con otra temporada más opcional con la que cumpliría los 34 años. Por otro costado, pese a la suculenta oferta, también podría influir y mucho la posición de Luciano Spalletti.

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El técnico 'bianconero' es el principal interesado en su llegada, pues considera al portugués una pieza clave en el engranaje del nuevo proyecto, siendo el principal objetivo de la Juve desde hace varios meses considerándolo un fichaje 'galáctico'. Eso sí, medios como 'Tuttosport' no tienen clara su llegada y ya apuestan por varias alternativas a su fichaje, entre las que se encontraría Brahim Díaz.