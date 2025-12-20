La Juventus se apunta a la lucha por el 'Scudetto'

Lanzado por Kenan Yildiz, Andrea Cambiaso y Francisco Conceiçao, combinado en el 1-0 al borde del descanso, y vencedor con el 2-0 de Lois Openda en el minuto 70, pese al 2-1 en el tramo final, la Juventus insiste en el ‘Scudetto’, al que aún no da por perdido, a cuatro puntos del liderato del Inter, pero con un partido más jugado.

Quinto en la tabla, ya a un punto del cuarto (precisamente la Roma, con tres derrotas en las últimas cuatro citas), el equipo turinés necesitó después otra versión, resistente, cuando Baldanzi anotó el 2-1 y su rival se propuso la ofensiva final sobre el área del Juventus.

El fútbol son los últimos metros. Iba el partido ya por el tramo final del primer tiempo, cuando la inspiración de las individualidades relucientes de Yildiz, Cambiasso y Conceiçao transformaron el rumbo del encuentro, que, hasta entonces soplaba con viento a favor del conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini, con algunas ocasiones.

Hay dos instantes que cambiaron el duelo. Uno fue el aviso, con un fenomenal parada de Svilla. El otro fue el gol. Uno detrás de otro, prácticamente, tan similares que marca una tendencia de juego del Juventus, pero también invita a la reflexión defensiva del Roma, desbordado por la primera conexión entre Yildiz y Conceiçao y derrotado en la segunda.

Desde la banda izquierda, la Juventus repitió combinación. La dirigió Yildiz, la dio un impulso definitivo Cambiasso con el toque perfecto y la culminó Conceiçao con un derechazo solitario dentro del área, tan previsible vista la primera acción anterior. El 1-0 al borde del descanso en el estadio Juventus de Turín. El principio de fin para el Roma. La segunda parte comenzó también en poder de la Juve, más incisiva, más presente en el área contraria, más solvente que su adversario, que acusó el golpe del gol en contra.

Ya fuera del partido Conceiçao, lesionado muscularmente en los isquiotibiales en el comienzo de la segunda parte y cambiado a la hora de encuentro por Zhegrova. Lo notó el Juventus, que perdió velocidad arriba, además tal y como estaba de inspirado el extremo portugués de 23 años, al que le esperan previsiblemente unas semanas de recuperación, al igual que Bremer. El central también se retiró por lesión a la hora del choque. Zhegrova también tiene suma calidad. Su centro desde la banda izquierda desató el 2-0, cabeceado por McKennie, rechazado por Svilar y culminado por Openda.

No fue la sentencia del tercer triunfo en las últimas cuatro jornadas del conjunto ‘bianconero’, empeñado en reincorporarse a la pelea por el campeonato, porque el Roma respondió de repente, con el trallazo de Evan Ferguson, rechazado por Di Gregorio y empujado a gol por Baldanzi para reanimar el duelo a cuarto de hora del final.

Y ahí, el Juventus sufrió un rato, resistente con el 2-1 a su favor. Un tesoro dentro de la montaña rusa de esta temporada en la Serie A, atrapado de forma definitiva por Di Gregorio en su estirada a un tiro de Evan Ferguson.