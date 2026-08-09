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Los juveniles del Dortmund doblegan 2-3 al Arsenal y se llevan la Emirates Cup

El equipo alemán, formado mayoritariamente por jóvenes de la cantera, se impuso al Arsenal en Londres con goles de Inacio, Karetsas y Gadou

El Borussia Dortmund vence al Arsenal por 2-3

El Borussia Dortmund vence al Arsenal por 2-3 / @BlackYellow

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EFE

El Borussia Dortmund, plagado de jóvenes jugadores de la cantera, se adjudicó este domingo la Emirates Cup al ganar por 2-3 al Arsenal en Londres. Al día siguiente de hacerse oficial el fichaje del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes, procedente del Newcastle, el Arsenal presentó a su nuevo fichaje ante el público del Emirates Stadium.

A los siete minutos del inicio el Dortmuind comenzó a aguar la fiesta a los 'gunners' con un tanto del centrocampista ofensivo italiano Samuele Inacio, de 18 años y que a los siete minutos superó a Kepa Arrizabalaga con un disparo cruzado a bocajarro tras recibir un pase entre líneas de Felix Nmecha.

El jugador origen griego Konstantinos Karetsas, que también acaba de alcanzar la mayoría de edad, amplió la ventaja alemana antes de la media hora de juego al culminar una larga carrera. A pesar de su dominio, el Arsenal tuvo que esperar hasta la segunda parte para acortar distancias. Fue en el 54 con un gol de Ethan Nwaneri, de 19 años y que regresa tras una cesión al Marsella.

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Pero el Mónaco no se amilanó y siguió buscando la meta del Arsenal. El defensa francés Joane Gadou, también de 19, anotó el 1-3 para el Dortmund tras un saque de esquina (m.58). El 2-3 definitivo llegó de penalti transformado por Viktor Gyökeres en el minuto 69. De ahí al final los 'gunners' no pudieron impedir que la Emirates Cup viajara rumbo a Dortmund.

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