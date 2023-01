El juvenil francés que 'plantó' al Madrid por el Bayern

El club blanco insistió hasta el final por Mathys Tel, de 17 años El joven francés acabó decidiéndose por el Bayern

Con apenas 17 años, Mathys Tel ya marcado cuatro goles con su nuevo club, el Bayern de Múnich, en los doce partidos que ha jugado. El joven delantero francés aterrizó en Baviera el pasado verano, procedente del Stade Rennais. Los 20 millones que pagaron los alemanes se entendieron como una inversión a futuro que, de momento, parece ilusionar al gigante bávaro. Sin embargo, hay otro equipo al que no le acaba de hacer gracia la adaptación de Tel a su nuevo club.

Se trata del Real Madrid. Mathys Tel firmó con el Bayern en el pasado mercado de fichajes de verano, y según ha revelado el medio alemán TZ, los blancos intentaron hasta el final hacerse con el futbolista. La insistencia madrileña no dio frutos, ya que el atacante francés decidió no hacer caso a los intentos del Madrid de frustrar su fichaje por el Bayern; la idea de que se mudara a la capital española no prosperó.

Siempre según la información de TZ, el motivo por el cual Tel se mantuvo firme en su convicción de vestir la camisa del Bayern fue por el proyecto a futuro que el club le ofrecía. Los bávaros le explicaron al delantero las intenciones que tenían con él y cómo pretendían acometer su adaptación al equipo. Al francés le motivó lo que le detallaron y decidió no escuchar los argumentos del Real Madrid.