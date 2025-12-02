La Juve sigue con paso firme

El Juventus, dirigido por Luciano Spalletti, logró pasar a los cuartos de final de la Copa de Italia tras vencer (2-0) y convencer ante el Udinese, en un encuentro en el que fue superior de inicio a fin y en el que demostró la pegada que atesora.

El cuadro piamontés, que a las órdenes de su nuevo técnico (30 de octubre) no ha perdido aún ningún partido (4V y 3E), se enfrentará en la próxima ronda al ganador del Atalanta-Genoa de este miércoles. Además, cuenta con la experiencia de haber ganado 15 títulos de Copa de Italia (el que más), siendo el último en 2024.

Pese a los buenos resultados, en Serie A están en el lejano séptimo puesto con 23 puntos, y a cinco del colíder (junto con el Milán), el Nápoles, con el que se verán las caras este domingo en el Estadio Diego Armando Maradona.

Ante el Udinese, los de Spalletti empezaron el partido con el colmillo entre los dientes, siendo extremadamente dominantes con y sin balón y hundiendo en su área a un oponente sin opciones de jugar.

Una superioridad que se materializó en el ecuador del primer tiempo y tras un centro desde el costado derecho de McKennie llegó el 1-0. El tanto fue en propia meta de Matteo Palma, en el intento de tapar el remate de Jonathan David.

El Udinese terminó los primeros 45 minutos con cero tiros, cero saques de esquina y una gran sensación de incomparecencia.

Dicha inofensividad visitante se prolongó en el segundo tiempo, en el que el Juventus se fue poco a poco acomodando hasta encontrar el tanto de la tranquilidad. Locatelli, de penalti (m.68), puso la calma en el marcador.

Con el equipo visitante volcado en ataque el Juventus estuvo cerca de sentenciar por completo el pase a cuartos, pero el VAR anuló el 3-0 del belga Luis Openda.

- Ficha técnica:

2 - Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Gatti (Locatelli, m.56); Cambiaso, Koopmeiners, Miretti (Joao Mario, m.74), Cabal (Conceição, m.74); McKennie, Yildiz (Zhegrova, m.84); David (Openda, m.74).

0 - Udinese: Sava; Palma, Solet (Kristensen, m.82), Bertola; Ehizibue, Lovric, Zárraga (Miller, m.59), Atta (Ekkelenkamp, m.71), Zemura; Zaniolo (Bravo, m.59), Buksa (Gueye, m.71).

Goles: 1-0, m.23: Palma, en propia puerta; 2-0, m.68: Locatelli, de penalti.

Árbitro: Francesco Fourneau. Mostró tarjeta amarilla a Cambiaso (m.83) por parte del Juventus y a Matteo Palma (m.68) por parte del Udinese.

Incidencias: encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa de Italia disputado en el Juventus Stadium de Turín.