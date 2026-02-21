La Juve, 'presa' de su crisis, sucumbe ante el Como

El Como 1907 de Cesc Fàbregas agudizó este sábado, sin el argentino Nico Paz al estar fuera por suma de tarjetas amarillas, la crisis que atraviesa el Juventus Turín (0-2), un equipo que suma tres jornadas sin ganar en Serie A, en plena pelea por los puesto europeos y contra las cuerdas en Liga de Campeones.

Es el momento más complicado de la 'Vecchia Signora' desde que está Luciano Spalletti en el banquillo. La camiseta especial con rayas horizontales -en lugar de las clásicas verticales- no funcionó. El Como fue claramente superior en un duelo que pudo terminar con un resultado más abultado. Y eso que Fàbregas no pudo contar con su estrella, Nico Paz, en la grada cumpliendo ciclo de amonestaciones.

No le hizo falta. Este Como es un proyecto sólido que compite a velocidad crucero. Semifinalista de la Copa Italia, acumulaba tres jornadas sin ganar ante rivales como Milan, Fiorentina y Atalanta, por lo que esta victoria era fundamental para volver a engancharse a la pelea por los puestos 'Champions', precisamente, junto a la 'Juve', ambos equipos esperando los fallos de Nápoles y Roma.

Al igual que en San Siro, el Como se adelantó rápido. Y esta vez no lo dejó escapar. A falta de Nico Paz, fue Vojvoda el que marcó las diferencias. Recibió en pico del área, recortó con una preciosa pisada y sacó un disparo con su zurda. Tocó ligeramente en un defensa y Di Gregorio, bajo palos, no estuvo hábil al colocar su mano, débil para permitir el paso del balón y el tanto de los 'lariani'.

Intentó reaccionar la 'Juve', que inevitablemente tiene puesta también la vista en la vuelta ante el Galatasaray, partido en el que tiene que remontar el 5-2 encajado en Turquía para estar en octavos. No fue un buen escenario previo este, incapaz de generar peligro claro a un Como muy cómodo en el campo. De hecho, lejos de hacer daño, el larguero evitó el segundo tanto del Como, de Da Cunha, antes del descanso.

El control del duelo, pese a algún arreón de orgullo juventino, acabó por pagar de nuevo al Como. Tiene muchos registros el equipo de Fàbregas, quizá demasiado encorsetado en el cliché del juego de posesión. También sabe cerrarse cuando toca. Y contragolpear. Lo hizo a las mil maravillas en el minuto 61.

En cuatro pases pasó de defender un saque de esquina a marcar el tanto definitivo. Da Cunha tomó la decisión más inteligente cuando se plantó ante Di Gregorio. Vio llegar a Caqueret y, en un hueco entre defensas, sirvió en bandeja de plata para que el galo solo tuviera que empujarla. El Como se reactivó tras tres jornadas sin ganar. Lo mereció. La 'Juve', en crisis. TRes jornadas sin ganar. Y el miércoles se la juega ante el Galatasaray en 'Champions'.