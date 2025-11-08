La Juve tampoco gana en el derbi de Turín

El 'Cholito' Simeone, delantero del Torino, asustó este sábado al Juventus Turín en el derbi de la ciudad que finalizó en un empate sin goles (0-0) gracias, en gran medida, a Di Gregorio, meta de la 'Vecchia Signora' que mantuvo a raya los intentos del delantero argentino.

Desde el 26 de abril de 2015 no gana el Torino un derbi ante su gran rival. Más de 10 años que la 'Juve' está invicta, visto desde el otro lado. Y el 'Cholito' rozó acabar con la maldición en el Juventus Stadium con una actuación estelar en el conocido como 'Derby della Mole', en un partido que, en realidad, para el Torino, supo a mucho más que un simple empate. Compitió de tú a tú ante su gran rival, un gigante mundial.

No son partidos habituales. Este tipo de derbis son especiales. Más intensos, con mucho más en juego. Y pese a que Simeone lleva apenas unos meses en Turín, entiende a la perfección el sentimiento contra la 'Juve'. Vistió la camiseta del Nápoles y eso le quedará para siempre. Coincidió allí con Luciano Spalletti, ahora entrenador curiosamente de la 'Juve', muy criticado por buena parte de la afición napolitana. Ganaron juntos el histórico 'Scudetto' de 2023, el primero sin Maradona.

Es el jugador diferencial del 'Toro'. Se nota que es un futbolista que ha vivido grandes noches, que ha jugado grandes partidos en Italia y en Europa. Es la referencia de un Torino que le buscó constantemente como solución en salida de balón y como primera opción en zona de tres cuartos. Solo le faltó el gol para completar un partido perfecto.

Se lo negó Di Gregorio en varias ocasiones. En un uno contra uno, en dos remates de cabeza y en un disparo lejano que se envenenó. No hubo manera de que pudiera superar al meta. Tampoco lo pudo hacer su compañero Che Adamas con un zapatazo ajustado a la cepa del palo que el portero italiano consiguió desviar de manera heroica.

Eso sí, no todo el partido siguió esa tónica. De hecho, la segunda mitad fue un asedio juventino. Entró en acción el otro protagonista del partido, Paleari, meta granota. Frenó a Vlahovic, a Yildiz, a Zhegrova y a Cambiaso. Actuación gigante la suya para mantener un empate que, en realidad, supo a mucho más para el Torino.

El empate, el segundo consecutivo desde la llegada de Spalletti al banquillo, impide a la 'Juve' sumarse directamente a la pelea con los de arriba. La victoria ante el Cremonese, en el debut del técnico, y este empate, dejan al combinado 'bianconero' con 19 puntos, a tres del liderato. Faltan por jugar aún tanto Nápoles como Inter, Milan y Roma.

El Torino, por su parte, sumó su tercer empate consecutivo y se asentó en la zona media con 14 unidades. A la espera de que llegue el día que pueda poner fin a la maldición de 10 años sin ganar un 'Derby della Mole'.