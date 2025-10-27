La Juve despide a Igor Tudor

El periodo de Igor Tudor en la Juventus llega a su fin. El equipo italiano se encuentra en una crisis deportiva de resultados y ya son ocho encuentros sin ganar. La derrota de ayer ante la Lazio colmó el vaso y la directiva ha reaccionado rápido esta mañana, rescindiendo al entrenador croata, que ya llevaba semanas en la cuerda floja. Massimo Brambilla, entrenador de la Juventus NextGen, ocupará provisionalmente el banquillo 'bianconero' contra el Udinese este miércoles.

La 'Vecchia Signora' lanzó el comunicado durante el mediodía. "La Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci".

Tudor llegó en marzo como relevo de Thiago Motta, que, igual que el croata, duró poco más de medio año en el cargo. Sufrió hasta la última jornada para asegurar la cuarta plaza y disputar la Champions esta temporada. Deja el equipo con un balance de 10 victorias, 8 empates y 5 derrotas, unos resultados muy pobres para una entidad de la talla de la Juve, que hace tiempo que ha perdido la corona de Italia.

La temporada empezó bien para Tudor, que ganó los tres primeros partidos ante Parma, Genoa e Inter. Sin embargo, desde aquella victoria frente los 'nerazzurri', todo se desmoronó: el equipo ha encadenado cinco empates y tres derrotas, en Champions aún no ha ganado, (empates ante Dortmund y Villareal y la derrota reciente ante el Madrid), lo que los sitúa en la vigesimoquinta posición, marcando el límite del 'playoff', mientras que en liga se situa octavo con 12 puntos tras ocho jornadas.

Palladino, Spalletti, Mancini y Motta de nuevo son los nombres que la directiva está tanteando para substituir al croata. La directiva, tras dos apuestas fallidas que no prevalecieron, deberán acertar con un sustituto capaz de lograr una transformación necesaria a una plantilla con los ánimos bajos, para lograr los objetivos a corto plazo como pasar de ronda en Champions o la clasificación a Europa. Lejos queda aquella Juventus que conquistó nueve 'Scudettos' consecutivos.