La Juve busca delantero... y se fija en el del Atlético de Madrid

La Juventus de Turín de Luciano Spalletti arrancó la Serie A con una victoria ante el Frosinone, en una temporada en la que intentarán dejar atrás el mal rendimiento de cursos anteriores, puesto que en la 25/26 ni siquiera logró la clasificación a competiciones europeas, además de llevar sin alzar un trofeo desde 2024.

De esta manera, para recuperar la senda del triunfo, una de las grandes prioridades era solventar la carpeta del '9', la cual todavía parece abierta pese a la salida de Dušan Vlahović, el traspaso de Loïs Openda y la vuelta de Randal Kolo Muani, el cual jugó la última campaña cedido en el Tottenham Hotspur, después de no terminar de convencer en la segunda mitad de la 24/25 con la 'Vecchia Signora'.

Sorloth, el nuevo gran objetivo

Si bien los 'bianconeros' tienen en su nómina a Kolo Muani y Jonathan David, lo cierto es que el futuro del canadiense apunta a estar lejos de Turín, por lo que aún faltaría otro delantero centro. De hecho, en el encuentro ante el Frosinone el delantero francés tampoco mostró una buena capacidad de definición, desaprovechando algunas oportunidades, por lo que la necesidad de incorporar un 'killer' estaría más patente que nunca.

"Randal también debe darse cuenta de que debe haber una razón por la que no ha jugado en dos años", declaró en rueda de prensa Luciano Spalletti sobre su futbolista, en un duro ataque que mostró hasta qué punto el técnico italiano quiere que llegue otro '9'. Si bien parecía que la prioridad era Joshua Zirkzee, del Manchester United, parece ser que, según información de la 'Gazzetta dello Sport', el gran objetivo sería Aleksander Sørloth, jugador del Atlético de Madrid.

Incluso, desde el mes de junio el equipo transalpino estaría manteniendo conversaciones con el entorno del noruego, por lo que siempre ha sido una de las opciones entre una corta lista de candidatos como posibles futuribles.

Sorloth y O'Reilly durante el partido entre Noruega e Inglaterra / EUP

Para que se llegue a un acuerdo entre los clubes, la clave sería otro futbolista: Nico González. El atacante argentino estuvo cedido en el conjunto madrileño la temporada pasada, aunque Juve y Atleti no terminaron de llegar a una entente respecto al precio del internacional con la albiceleste y, por ahora, el Cholo Simeone no puede contar con él. Ahora, se informa desde Italia de que la Juve intentaría cerrar un intercambio en el que Nico y Sørloth crucen sus destinos sin tener que abonar una cantidad extra por el escandinavo.