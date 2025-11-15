Jürgen Klopp encuentra nuevo empleo y... ¡No podrá volver a los banquillos hasta después de verano de 2026!

A sus 58 años, Jürgen Klopp da un giro de 180º a su trayectoria. El entrenador alemán ha anunciado que se incorpora como a experto a MagentaTV para la retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, dejando claro que su etapa como entrenador ya no está en sus planes.

'Bombazo' informativo

esde que pusiera punto y final a su etapa como 'head coach' del equipo 'red' a finales de la temporada 23/24, Klopp ha mantenido un perfil bajo dentro del mundo del fútbol. Pese a ser vinculado con diversos banquillos europeos y haber protagonizado diferentes spots publicitarios, lo cierto es que poco se sabe sobre el futuro de la carrera del entrenador germano. Ahora, sin embargo, todas las miradas se centran en su nuevo empleo como comentarista.

La plataforma alemana MagentaTV ha anunciado este viernes, en un comunicado, que el ex del Liverpool formará parte de su 'equipo de estrellas' para ofrecer cobertura completa de los 104 partidos del Mundial, 44 de ellos en exclusiva. En sus propias palabras, Klopp ha afirmado: "Realmente quiero vivir este Mundial desde la perspectiva de los expertos. Al mismo tiempo, sé que este maratón de torneo presentará sus propios desafíos".

El anuncio ha llegado tras un video en redes sociales en el que el alemán parecía insinuar un regreso al banquillo, para luego aclarar que no lo haría como entrenador: "¿Volver al banquillo? No lo echo nada de menos. Pero ahora me cosquillea… césped bajo los pies… y quiero estar muy cerca otra vez. ¡Oh? No, no como entrenador. Me convierto en comentarista para MagentaTV en el Mundial 2026".

Existe vida más allá de los banquillos

Este paso periodístico se suma a las múltiples responsabilidades que Klopp ha asumido tras dejar el Liverpool. Desde comienzos de 2025 ocupa un papel directivo como 'Head of Global Soccer' en la organización Red Bull, supervisando clubes como el RB Leipzig, el Salzburg y el New York Red Bulls.

Además, desde el mes pasado desempeña un puesto en la Liga Alemana de Fútbol (DFL), que le permitirá reforzar el trabajo con jóvenes, apoyar a los clubes y ayudar a mantener la competitividad de la Bundesliga.

Elenco 'estelar'

Para los aficionados, su presencia en la pantalla será un extra interesante. El ex del Dortmund aportará su característico estilo emocional y conocimiento táctico a un formato televisivo que busca combinar análisis profundo con entretenimiento. Según Arnim Butzen, jefe de televisión de Telekom, Jürgen Klopp representa "la pasión y entusiasmo por el fútbol en su forma más pura… su profundo conocimiento del juego, su fuego en el análisis y su humor lo hacen único".

Además, la cadena alemana confirmó, hace unos días, los fichajes de Thomas Müller, Johannes B. Kerner y Wolff Fuss. como comentaristas del torneo que se disputa el próximo verano. De este modo, el técnico alemán se convierte en el cuarto integrante de alto perfil. La cobertura mediática arrancará oficialmente con el sorteo de la fase de grupos, previsto para el 5 de diciembre de 2025, y se extenderá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.