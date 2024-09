Junior Firpo critica el horario del partido de República Dominicana: "Me parece una vergüenza"

Junior Firpo, uno de los grandes nombres de la selección de República Dominicana, mostró su malestar en la rueda de prensa previa al partido contra Bermudas, un duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El actual jugador del Leeds United criticó con dureza la decisión de programar el encuentro entre República Dominicana y Bermudas a las once de la mañana en Antigua y Barbuda. Firpo afirmó que "es una verguenza" jugar en ese horario por las elevadas temperaturas.

"Me parece una vergüenza que tengamos que jugar a las once de la mañana, que es cuando probablemente haga más calor durante todo el día. Si no hay luz por la noche quizás se debería haber jugado en otra parte", señaló.

No obstante, a pesar de las diferentes quejas, la Concacaf ha decidido mantener el horario de las 11:00 am hora local en el ABFA Technical Center de Antigua y Barbuda.

En lo deportivo, la República Dominicana buscará ganar a Bermudas con el objetivo de seguir avanzando como líder del grupo y así lograr una histórica clasificación a la Liga A y asegurar un puetso para la Copa de Oro 2025.