Juma Bah acusa al Valladolid de infamias tras su fichaje por el City

El ya exjugador del Real Valladolid Juma Bah, ahora en las filas del Lens cedido por el Manchester City, club que ha adquirido sus derechos federativos, ha acusado al club blanquivioleta de haber vertido "infamias" hacia su persona y ha defendido su salida "legal" del mismo.

A través de un comunicado que ha hecho público en Instagram, el central de Sierra Leona explica que dicha salida se ha llevado a cabo conforme a su derecho a la resolución del contrato adecuado a la legalidad vigente, tanto en relación con la normativa laboral española, como con la de la FIFA, y conforme a las cláusulas pactadas.

Ha decidido abonar su cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto en su carrera profesional para "evolucionar y avanzar deportiva y económicamente", ya que la cláusula de rescisión fue decidida, establecida e incluida por los dirigentes del Real Valladolid.

"Una cláusula que no era mínimamente proporcional al salario que venía percibiendo -2.500 euros al mes- ni a la inversión realizada por el club -menos de 200.000 euros- respecto a la adquisición de mis derechos y que es la que este decidió y yo acepté sin discusión alguna", indica.

Además ha detallado que el Real Valladolid encargó a su agente la búsqueda de un equipo que adquiriese sus derechos, antes de abrirse este período de transferencia, buscando el mayor beneficio posible con su venta, lo que considera legítimo, "al igual que lo es que un jugador quiera obtener un mejor contrato y ascender profesionalmente".

Le consta, según afirma, que varios clubes han ofrecido al Real Valladolid cantidades superiores a las de su cláusula de rescisión -6 millones de euros- pero, tras rechazar todas ellas, se le presentó una oportunidad que no ha querido dejar pasar, cumpliendo siempre su contrato.

UNA SALIDA LEGAL

"Me he limitado a cumplir las exigencias resarcitorias que los dirigentes del club impusieron de forma unilateral y no es cierto que ni mis agentes ni yo nos negáramos a firmar una nueva licencia que hubiera supuesto un incremento de la cláusula de rescisión", advierte.

Y, al respecto, ha pedido al Real Valladolid que aporte alguna prueba que acredite su supuesta negación y ha añadido que, antes de abrirse el mercado de invierno, se le propuso una mejora contractual que, tras ser aceptada por él y sus agentes, nunca se cristalizó "por falta de interés del propio club".

Juma Bah ha mostrado su agradecimiento por todo el cariño depositado en él en su corta estancia en el club y por la oportunidad que le dieron de demostrar sus cualidades y ha asegurado que se va "tranquilo y convencido de que no ha hecho nada ilegal, ni irregular, ni siquiera éticamente incorrecto".

De esta forma, el central africano respondido a las acusaciones vertidas por la entidad blanquivioleta respecto a su marcha, que les causó una gran "decepción e indignación", por considerar que esta suponía el incumplimiento de su contrato.

El Real Valladolid anunció que se reservaba la opción de acudir a las jurisdicciones legales y deportivas oportunas para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses, al igual que lo hizo el agente del jugador, Patrick Mörk, quien también mandó un comunicado a través de sus redes, detallando lo ocurrido con Juma.