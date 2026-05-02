Julio Velázquez rompe una sequía de 17 años y el Levski Sofía vuelve a reinar

Sofía vuelve a teñirse de azul. 17 años después, el Levski Sofía es campeón de Bulgaria. El club de la capital ha conquistado este sábado la liga doméstica de esta temporada 2025/26 y ha puesto fin a una de las hegemonías más largas del fútbol europeo reciente, los 14 títulos consecutivos del Ludogorets Razgrad, dominador absoluto del campeonato desde su irrupción en la élite búlgara.

"¡El título está de vuelta en casa! Después de tanto dolor, tanta espera y tantas batallas, el Levski vuelve a la cima. Junto a vosotros, el interminable mar azul, recorrimos un camino que muchos consideraban imposible. Este título es para todos los fans del Levski - en el estadio, frente a los televisores, en todo el mundo... y para aquellos que no llegaron a este día, pero permanecen siempre parte de Levski", escribió el club en redes sociales.

Además, la conquista tiene una firma española: Julio Velázquez. El técnico salmantino, que llegó al banquillo del Levski en 2025, ha completado una transformación de enorme impacto en un club histórico que llevaba demasiado tiempo alejado del trono.

Para Velázquez, el campeonato supone uno de los grandes hitos de su carrera. Con experiencia en en España, Portugal, Italia y Países Bajos, pasó por clubes como el Real Valladolid, el Villarreal, el Real Murcia, el Betis, el Alcorcón, el Udinese, el Vitória Setúbal, el Alavés y el Real Zaragoza, antes de fichar por el Levski en enero de 2025. A sus 44 años, ha demostrado que puede liderar proyectos ganadores y así lo ha hecho en Bulgaria.

A nivel de impacto, por un lado, el Levski recupera una corona que no levantaba desde 2009 y suma el 27º título liguero de su historia. Por otro, derriba al Ludogorets, el equipo que había convertido la liga búlgara en un coto privado durante 14 temporadas seguidas, un dominio sin precedentes en Bulgaria.

El Levski ha conquistado esta fase final como líder destacado, con 76 puntos en 32 partidos, 14 más que el FC CSKA 1948 Sofia, segundo clasificado.

El título, además, devuelve al club a poder jugar la fase previa de la Champions League.

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El éxito llega también en un momento de reconstrucción institucional. Hace apenas unos días, el Levski presentó un ambicioso proyecto para remodelar el estadio Georgi Asparuhov, con la intención de dotarlo de estándares UEFA y capacidad para grandes noches europeas. Parece que puede haber un cambio de ciclo en Sofía.