Julian Brandt, el centrocampista de 20 millones que quedará libre este verano

El mercado de verano suma un nuevo agente libre apetecible para los grandes de europa. Se trata de Julian Brandt, el centrocampista ofensivo del Borussia Dortmund valorado en unos 20 millones de euros, que ya se ha confirmado que no renovará con la entidad alemana.

"Hemos mantenido conversaciones y se ha acordado que el contrato, que expira, no será renovado", dijo Lars Ricken, director deportivo del Dortmund, a Sky Sports Alemania tras el partido de este sábado ante el Colonia (1-2).

La noticia ha llegado por sorpresa en el país, ya que se esperaba que Brandt, de 29 años, firmara su renovación en las próximas semanas con el conjunto amarinegro. Actualmente y según los reportes locales, el alemán es uno de los jugadores con el salario más alto de la plantilla, y sus actuaciones esta temporada están un poco lejos del buen rendimiento que ha dado en pasadas campañas.

Desde hace meses, algunos de los rumores apuntan que el de Bremen tendría varios equipos interesados en sus servicios, y que su prioridad sería probar la Premier League. Antes de llegar al Dortmund en 2019 procedente del Bayer Leverkusen en 2019, Brandt pasó por las canteras del Wolfsburgo, el Oberneul y el Borgfeld, todos en Alemania, por lo que estaría abierto a un cambio de aires fuera de su país de origen.

Noticias relacionadas

El centrocampista suma 297 partidos oficiales con el BvB, con registros de 56 goles y 68 asistencias.