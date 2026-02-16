Julián Araujo, un ex del Barça adorado en Escocia: "No recuerdo nada, creo que simplemente me perdí allí. Es un sentimiento que recordaré por el resto de mi vida”

Julián Araujo no será recordado como una leyenda en el Barça, pero por lo menos sí está dejando huella en el Celtic de Glasgow. Su paso por la capital catalana fue breve y estuvo condicionado desde el primer momento: fichado del LA Galaxy en febrero de 2023, su inscripción llegó tarde por 18 segundos, y nunca pudo disputar un partido oficial, ni con el primer equipo ni con el filial; simplemente entrenaba.

Tras esta frustrante llegada, el mexicano fue cedido a Las Palmas, donde buscó minutos y oportunidades para consolidarse en Primera. Allí dejó claro su objetivo: “Mi meta es volver al Barcelona”. Una ambición que, al final, quedaría en el recuerdo, porque tras la cesión volvió, pero para salir, esta vez definitivamente, al Bournemouth de Andoni Iraola, en una operación cercana a los 10 millones de euros.

En Inglaterra tampoco logró ser protagonista y este invierno, con el Mundial a la vuelta de la esquina, se decidió a dar un paso al frente. Su misión no es otra que recibir llamada de Javier Aguirre para representar a México, uno de los tres países anfitriones de una edición que será totalmente histórica.

Estrella en Glasgow

Y parece que Escocia le sienta bien. Araujo se está haciendo un nombre en el Celtic, donde juega con regularidad y confianza, y donde ya decide partidos. El pasado fin de semana, el mexicano fue el encargado de desatar el éxtasis entre sus aficionados con un gol en el minuto 90+7' en casa del Kilmarnock (2-3) y seguir de lleno en la pelea por la liga con el Hearts.

La celebración fue la muestra perfecta de su comodidad en Glasgow. Pese a jugar de visitante, Araujo salió corriendo en busca de sus aficionados y no dudó en saltar hacia ellos con total emoción. Una acción que le costó al amarilla.

“Probablemente fue una de las atmósferas más locas con todos corriendo así y estoy emocionado y orgulloso de que hayamos podido conseguir los tres puntos. No recuerdo nada, creo que simplemente me perdí allí. Es un sentimiento que nunca olvidaré, un sentimiento que recordaré por el resto de mi vida”, dijo Julián Araujo al final del partido, en el canal oficial del Celtic.

Aunque tuvo que dar varios pasos atrás para encontrar su mejor versión, Araujo está mostrando en Escocia aquello que lo llevó al Camp Nou. Más maduro y experimentado, tiene la vista puesta en la selección mexicana y el Mundial 2026, y en el Celtic, pese a que a final de temporada regresará al Bournemouth tras su cesión. Por descubrir queda si tras representar a su país lo hará sobre el césped.