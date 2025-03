Los jugadores que más tiempo han estado lesionados

El fútbol está lleno de historias de gloria, pero también de dolor y sacrificio. Cada golpe, cada caída y cada lesión pueden convertirse en un obstáculo insalvable para muchos jugadores. Sin embargo, hay quienes desafían las probabilidades y, contra todo pronóstico, logran regresar. Aunque a otros, el destino juega en su contra y desgraciadamente, hacen que su retirada futbolística sea prematura.

Iván Marcano es un claro ejemplo de ello. Tras 533 días de sufrimiento y una larga recuperación, el central español volvió a pisar hace poco el césped con el Oporto, demostrando que la perseverancia es clave en la carrera de cualquier futbolista. Su historia de superación personal nos recuerda que, en este deporte, no todo es éxito y trofeos; también existen batallas silenciosas fuera del terreno de juego.

Como Marcano, muchos jugadores han pasado por infiernos similares, y últimamentez, lamentablemente las lesiones parecen estar más al orden del día que nunca. Algunos, como Santi Cazorla o Gerard Deulofeu, lograron regresar después de años de lucha contra las lesiones. Otros, como David Busst o César Jiménez, vieron sus carreras arrebatadas por un solo instante fatídico. Incluso leyendas como Roberto Baggio tuvieron que enfrentarse al dolor y la desesperación para seguir adelante.

En este top 10 repasamos algunas de las lesiones más impactantes en la historia del fútbol, aquellas que pusieron a prueba el espíritu y la determinación de los jugadores. Porque, al final, el fútbol no es solo cuestión de talento, sino de esfuerzo y superación. Resiliencia pura y dura.

1-David Busst: las terroríficas secuelas de la brutal entrada que le retiró del fútbol

Nos situamos en 1996, concretamente un 8 de abril, David Busst por aquel entonces jugaba en el Coventry City, último club que le podría disfrutarlo en sus filas. Busst sufrió una lesión en el encuentro que el Coventry disputó ante el Manchester United, una entrada doble de Dennis Irwin y Bryan Mc Clair le provocó fracturas compuestas de tibia y peroné en su pierna derecha, nada más ni menos que 26 operaciones para tratar de arreglar su pierna.

El partido estuvo parado casi diez minutos hasta que se llevaron al jugador en camilla mientras intentaban limpiar los restos de sangre que quedaban sobre el césped. Incluso se recuerda que Peter Schmeichel, portero del United, vomitó sobre el terreno de juego y necesitó ayuda psicológica durante algunos días posteriores al hecho al igual que otros jugadores.

“Me lesioné a los 87 segundos de partido. Fue una jugada en el córner con Irwin y Mc Clair y noté el impacto de dos fuerzas, una en una dirección y la otra para otro lado. Enseguida me di cuenta de que algo grave había sucedido, algo no estaba en su lugar”, explicó Busst tras el encuentro, a lo que explico que pudo ver las reacciones de la gente y quedo impactado: “Pude ver las reacciones de la gente a mi alrededor, nunca olvidaré la reacción de Dion Dublin, su gesto con las manos en la cabeza y la expresión de horror en sus ojos. El dolor era insoportable”.

Nada más ni menos que 814 días lesionados, perdiéndose 92 partidos. El exjugador, por consejo médico, anunció su retirada el 6 de noviembre de 1996.

2-Cesar Jiménez: La entrada de Figo que le destrozó la rodilla y lo apartó del fútbol

En segundo lugar, encontramos a un ex de la liga. Arrancaba el inicio de año para el Real Zaragoza en la temporada 2005/2006 y el conjunto maño se media en un 16 de enero al Real Madrid en el Bernabéu. En el minuto 18, en un balón dividido en el área maña, el portugués del Real Madrid, Luis Figo, entró con la plancha y colisionó con la rodilla izquierda de César, que se rompió los ligamentos.

Figo no fue sancionado por esa entrada y pidió perdón a César, durante algunos meses estuvo llamándolo con frecuencia:

“Figo viene con la plancha por delante y levantada. No sé si estaba picado por alguna jugada anterior o algo. No sé. A ras de suelo no hubiera pasado nada, pero me cogió la rodilla y fuera. Se fue sin expulsión, sin partidos. Si por lo menos hubiera actuado algún comité. Me dijeron si quería denunciar. Yo denunciar no, pero los comités podrían haber entrado de oficio. Una vez que a mí me ha fastidiado, si tiene que pagarlo, que lo pague. Ahora, yo no puedo decidirlo”,

César fue sometido a cuatro operaciones quirúrgicas durante dos años, perdiéndose 98 partidos y estando 788 días alejado de los terrenos de juego. Finalmente, en marzo de 2007, entre lágrimas, anunció que dejaba el fútbol debido al mal estado en el que quedó su articulación.

3-Gerard Deulofeu: Dos años de lucha contra una lesión que amenaza con retirarlo

A continuación y en el top 3 encontramos a un canterano del Barcelona, Gerard Deulofeu, que curiosamente sigue lesionado a día de hoy, 778 días lesionados y ya se ha perdido 83 partidos. Deulofeu se lesionó ante el Nápoles el 12 de noviembre de 2022 y no juega desde el 22 de enero de 2023.

"He pasado por una mala época, hace dos años me rompí el cruzado contra el Nápoles, pero me recuperé y pude jugar con el cruzado roto ante la Sampdoria poco después. La mala noticia vino después de ese partido cuando descubrí que tenía que operarme", señaló el exjugador del Sevilla y Milan, entre otros.

"Desafortunadamente, después de la cirugía sufrí una infección del cartílago. Llevo dos años luchando contra algo que casi va más allá de la biología. Ahora estoy mejor que hace unos meses, pero a ver qué pasa", añadió el extremo.

Su problema con las lesiones se remonta a tiempo atrás, en 2020 ya tuvo problemas en una jugada con Van Dijk:

"Venía con una rodilla muy traumada, porque tuve una tríada en 2020 en una jugada con van Dijk. Pude recuperarme, pero, al caer por tercera vez en una lesión de rodilla, se presenta una rodilla muy traumada y hay complicaciones. No puedo hablar mucho, porque tenemos un pacto con el club, pero te digo que es un auténtico calvario, no os podéis imaginar lo que me está pasando. Llevo meses sabiendo que puede pasar que no vuelva a jugar y hay que aceptarlo. Lo estoy intentando, de todas maneras".

Deulofeu, entre lágrimas, teme lo peor / x

4-Alfie Haaland: La venganza de Roy Keane que acabó con su carrera

Para entender el porqué de la lesión del padre de Erling Haaland nos hemos de remontar a 1997. En un partido de la Premier League disputado en Elland Road, el 27 de septiembre del 1997, 'Alfie' fue a cortar una pelota en el área y acabó dando a Keane de manera fortuita, el jugador del Manchester United acabó lesionado de gravedad en la rodilla.

Haaland, que no era consciente de la lesión, le recriminó a Keane que se había tirado en el área. De este modo el mediocentro, rencoroso, se le quedó grabada aquella acción en la memoria. Esa acción protagonizada por el padre de la ahora estrella del City tuvo su segundo round en 2001, cuando el noruego vestía precisamente la camiseta 'citizen' con la que ahora triunfa su hijo.

El 21 de abril del 2001 el United, que ya era campeón de la Premier, recibía en la jornada 35 en Old Trafford al City, que, en descenso, aún tenía opciones de salvar la categoría. Con el partido empatado a un tanto, gracias a los goles de Sheringham y Howey, a Keane se le fue largo el balón en un regate cuando se cumplía el minuto 86. El mediocentro le propinó una dura entrada a Alfie que le dejó muy tocado. Lo más feo del asunto es que el jugador del United admitió años después haberlo hecho de manera premeditada buscando venganza:

"Le dije 'toma esto, cabrón, y nunca más vuelvas a ponerte sobre mí con cara de desprecio mientras yo estoy lesionado'. No esperé a que el árbitro David Elleray me mostrase la tarjeta roja, solo giré y me marché al vestuario. No tuve remordimientos. Lo que va, vuelve".

Haaland colgó las botas tras 747 días y perdiéndose 84 partidos por la lesión de ligamentos cruzados, aunque lejos de la élite pudo disputar algún partido en las categorías amateurs noruegas.

5-Kimpembe: Dos años de sufrimiento por una lesión en el tendón de Aquiles

El actual jugador del PSG estuvo sin jugar un total de 639 partidos y volvió a los terrenos hace 5 meses, después de perderse 84 partidos. Presnel Kimpembe llevaba dos temporadas prácticamente sin competir por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles que le supuso un auténtico calvario.

Esta lesión se produjo en noviembre del 2022, antes del mundial de Qatar, en un partido contra el Auxerre. En febrero del 2023, lo que era un esguince a primera vista se terminó transformando a una rotura total, recayendo en enero del 2024.

El PSG, sin embargo, no quiso en ningún momento dejar de lado al canterano del club y terminó renovándole el contrato en el ecuador del pasado curso. Con el contrato del defensor acabando al final de la temporada, existían preocupaciones de que Kimpembe no pudiera jugar nuevamente para su club formativo. Esas preocupaciones se resolvieron el 20 de diciembre, cuando el PSG anunció la extensión del contrato de su jugador hasta 2026.

6-Cazorla: La lesión que casi lo deja sin pierna y su increíble regreso

En sexto lugar, encontramos a un ex de la liga y que tuvo el placer de ganar 2 Eurocopas con la selección española y la desgracia de no poder asistir al Mundial de 2010 por lesión. El por aquel entonces jugador del Arsenal, Santi Cazorla, en 2016 sufrió un problema en el tobillo que requirió múltiples operaciones y casi termina con su carrera:

"Simplemente, no sentía que quería jugar, por lo que decidí parar y encontrar una solución. No sabía en ese momento que significaría que estaría dos años sin jugar", manifestó el ex del Arsenal.

Dos meses después fue sometido a su primera operación y luego siguieron otras 10. La última intervención la tuvo en mayo de 2017, cuando los doctores terminaron de reconstruir su talón de Aquiles.

"Ellos pusieron piel de mi brazo en el tobillo y de mi muslo en mi brazo. Por eso cada vez que me preguntan lo que me pasó termino diciendo que soy como un rompecabezas, con partes de mi cuerpo por todos lados. No es el tipo de lesión que sueles sufrir en fútbol, en la que una bacteria aparece y va comiendo ocho centímetros de tu tendón. Para mí era un simple esguince de tobillo".

Sin embargo, su determinación y amor por el fútbol lo llevaron a recuperarse y regresar después de 619 días sin poder disputar un encuentro. Más tarde volvió al Villarreal en junio 2018, donde volvió a brillar con su talento.

Santi Cazorla se perderá el inicio de la próxima temporada / x

7-Camacho: Dos años de calvario antes de convertirse en leyenda del Madrid

5 de enero de 1978, una rotura de menisco y de ligamentos cruzados mantuvo a Jose Antonio Camacho alejado de los campos de fútbol durante casi dos años, un total de 517 días sin poder jugar a lo que más amaba. Camacho, lateral izquierdo del Real Madrid y de la selección a sus veintidós años y siendo titular en el Madrid se despidió de la temporada 77/78 tras su lesión producida ante Yugoslavia en Belgrado. Pese a esta lesión, no se rindió y siempre tuvo presente el volver a los terrenos de juego.

Su vuelta se produjo el 9 de setiembre de 1981 y su retorno fue mejor del esperado. La lesión quedó atrás y Camacho volvió a ser el que era. Se convirtió en el octavo futbolista que más partidos ha disputado en la Historia del Real Madrid y está en el TOP-10 de los que más veces han saltado al terreno de juego con la camiseta blanca.

8- Marcano: 533 días fuera y el regreso que parecía imposible

El futbolista más reciente de la lista, nada más ni menos que hace 10 días, Iván Marcano volvía a los terrenos de juego 533 días después de su lesión de ligamentos cruzados. 15 de septiembre de 2023, un día que estará grabado para siempre en su retina, el defensor y capitán del FC Porto en ese trágico día se lesionó en su rodilla a los siete minutos del partido contra Arouca. Tras perderse 80 partidos volvió a tener minutos tras 15 meses fuera.

“Pensé que no volvería a jugar al fútbol. Fue un año y medio muy difícil, con una recuperación muy complicada”, admitió Marcano con una sonrisa de alivio tras su regreso. Un regreso que no solo fue físico, sino también emocional, pues su familia y compañeros fueron pilares fundamentales en su proceso: "Estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado".

9-Badstuber: El central que el destino quiso apartar del fútbol

En penúltimo lugar y empatado a partidos sin jugar, encontramos a Holger Badstuber. El exdefensa central del Bayern de Munich sufrió una rotura del ligamento cruzado que sufrió en 2012, alejándole de los terrenos de juego por casi 18 meses.

El 3 de diciembre de 2012 su equipo se enfrentaba con el Borussia de Dortmund, perteneciente a la decimoquinta jornada de la Bundesliga de la temporada 12/13. El jugador alemán chocó con Mario Gotze rebasada la mitad del primer periodo. Tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Después se conocería el parte médico. "Malas noticias para Badstuber. Se ha confirmado que su ligamento cruzado está roto", comunicó el club germano en su web.

De este modo el central, que venía de recuperarse de unas molestias musculares que le apartaron tres semanas del equipo, volvió a la enfermería. El técnico Jupp Heynckes aseguró que esta noticia era un retroceso "trágico" para el futbolista que por aquel entonces tenía 23 años. El central volvió a los entrenamientos al final de la temporada 12/13, sin embargo, no se recuperó bien de la lesión e hizo que de nuevo pasase por el quirófano. Finalmente, regreso el 19 de mayo de 2014.

10- Baggio: La leyenda que suplicó a su madre que lo matara tras su lesión

En el último puesto encontramos al único balón de oro de la lista. El exfutbolista Roberto Baggio, considerado uno de los más grandes de la historia de Italia. Una de sus lesiones más impactantes ocurrió en 1985, poco después de fichar por la Fiorentina, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tuvo que someterse a una compleja operación que incluyó 200 puntos de sutura internos.

El dolor y la desesperación fueron tan intensos que Baggio llegó a pedirle a su madre que acabara con su vida, confesando que en aquel momento no veía salida a su sufrimiento. En aquellos años, la medicina deportiva no contaba con los avances actuales, lo que hizo aún más difícil su recuperación.

Esa lesión marcó el inicio de un largo calvario con problemas en el menisco y el tendón de la rodilla derecha, además de una nueva rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda en 2002, cuando jugaba en el Brescia. Ante tantas dificultades, Baggio encontró en el budismo un refugio y una nueva forma de entender la vida. Según explicó, esta filosofía le ayudó a asumir la responsabilidad sobre su propio destino, en lugar de culpar a otros por su sufrimiento.