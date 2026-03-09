Dos jugadores, sancionados "de por vida" por estar vinculados con apuestas deportivas

La Major League Soccer anunció este lunes la suspensión "de por vida" de los futbolistas, Derrick Jones y Yaw Yeboah, por infringir la política de apuestas de la liga tras participar en apuestas relacionadas con partidos de la propia competición.

Según la MLS, ninguno de los dos jugadores se encuentra actualmente bajo contrato con un club de la liga, aunque ambos realizaron numerosas apuestas sobre fútbol durante las temporadas 2024 y 2025, incluidas apuestas en encuentros de sus propios equipos.

Jones es actualmente agente libre tras rescindir su contrato con el Columbus Crew este mes de enero, mientras que Yeboah encontró destino en el QD Hainiu chino después de salir del LAFC en febrero.

El informe de la investigación de la liga concluyó que ambos jugadores ghanianos apostaron en múltiples ocasiones sobre partidos de fútbol e incluso sobre acciones concretas del juego. En un caso específico, ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en el partido disputado el 19 de octubre de 2024, algo que finalmente ocurrió.

Asimismo, la liga determinó que los jugadores probablemente compartieron información confidencial con otros apostadores acerca de su intención de provocar tarjetas amarillas. A pesar de eso, la investigación no halló pruebas de que estas actividades afectaran al resultado de ningún partido.

El comisionado de la MLS, Don Garber, subrayó a que "la Major League Soccer mantiene un compromiso firme con la integridad de los partidos. La liga continuará aplicando sus políticas, reforzando los programas de educación y defendiendo la eliminación de las apuestas sobre tarjetas amarillas en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición para clubes, jugadores y aficionados”.

Por su parte, el Columbus Crew, club al que ambos jugadores pertenecieron en el pasado, emitió un comunicado condenando cualquier conducta contraria a los principios del deporte: “El Columbus Crew se siente orgulloso de la reputación que hemos construido en la MLS y en el fútbol global, basada en el respeto y la integridad en toda nuestra organización. Condenamos firmemente cualquier acción o comportamiento que no esté alineado con estos valores fundamentales para nuestro club y cualquier actividad individual que contradiga los principios de competencia justa, esenciales para nuestro equipo, la liga y el deporte”.

El club también explicó que cooperó plenamente con la investigación de la liga desde que tuvo conocimiento del caso, aunque evitó valorar las sanciones impuestas. “El Crew, que cumple estrictamente todas las políticas de la MLS sobre formación y aplicación de las normas relativas a las apuestas deportivas entre el personal del equipo, cooperó plenamente con la liga desde que tuvo conocimiento de la investigación sobre los jugadores en cuestión. Dada la naturaleza del proceso, el club remite cualquier comentario sobre sus resultados y las sanciones a la propia liga", dice en un comunicado.