LIGA FRANCIA
Luis Enrique invita a sus jugadores a una cena para celebrar su cumpleaños, ¡y no aparece!
El entrenador español cumple 56 años este viernes y el equipo lo festejó en un lujo restaurante en París
La clasificación a la final de la Champions League fue tan solo uno de los motivos que tenía el PSG para celebrar esta semana, el otro son los 56 años que cumple este 8 de mayo su entrenador, Luis Enrique Martínez, quien planeó todo para festejarlo con sus jugadores, sin hacerse presente.
De acuerdo a la información reportada por el diario francés, Le Parisien, en su regreso a París después de eliminar al Bayern Múnich en la Champions, Luis Enrique realizó una reservación para cenar con sus jugadores en el Restaurant Prunier.
El lujoso restaurante, con 102 años de historia, se encuentra en el corazón de la capital francesa, con una privilegiada vista al Arco del Triunfo desde su entrada sobre la Avenida Víctor Hugo. Se trata de uno de los más exclusivos de París, especializado en caviar y gastronomía marítima.
Como señala el diario, los jugadores se dieron cita al lujoso restaurante, pero al hacerlo se percataron que no estaba presente el entrenador español. De cualquier manera, aprovecharon la reunión para disfrutar la noche.
El París Saint-Germain de Luis Enrique jugará la final de la Champions League ante el Arsenal el próximo 29 de mayo y podría asegurar el título de la Ligue 1 este mismo fin de semana si vence al Stade Brestois y el sublíder Lens se deja puntos ante el Nantes.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia
- Subidón' con Víctor Muñoz