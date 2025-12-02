Dos jugadores del Niza, acorralados y agredidos por su propia afición

Crisis total en el Niza y posible punto de no retorno para algunos. El equipo perdió el domingo ante el Lorient (3-1), la cuarta derrota consecutiva en la Ligue 1, y la sexta entre todas las competiciones. El equipo se sitúa décimo en la liga y último en la tabla de la Europa League, con cinco derrotas en cinco jornadas. La situación en Europa es especialmente preocupante ya que acumulan 17 partidos sin conocer la victoria.

El domingo por la noche, tras la derrota, el autobús del equipo llegó a la ciudad deportiva. Allí los esperaban unos 400 aficionados que rodearon a los jugadores y comenzaron a insultarlos. Jérémie Boga y Terem Moffi fueron blanco de ataques racistas y agresiones físicas, con puñetazos y patadas en el cuerpo y en los genitales. Ante el descontrol de la situación y la incapacidad de los servicios de seguridad para contenerla, el director deportivo, Florian Maurice, también resultó agredido.

La gravedad de los golpes ha llevado al club a declarar la baja médica para ambos futbolistas: Moffi estará de baja hasta el domingo, mientras que Boga permanecerá al menos cinco días apartado. Los dos se perderán el partido ante el Angers mientras se recuperan. Ambos han presentado denuncias formales ante la policía, según informó RMC Sport.

El club emitió un comunicado acerca de los hechos el lunes por la noche: "Los disturbios ocurridos durante este encuentro son inaceptables. Varios miembros del club fueron objeto de agresiones. El OGC Nice les ofrece todo su apoyo y condena estos actos con la mayor firmeza posible".

Ahora se espera la resolución de la investigación policial, a la vez que crecen las especulaciones sobre el futuro de los jugadores. Según varios medios, Boga y Moffi habrían decidido no volver a vestir la camiseta del Niza.